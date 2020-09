Informe del Ing. Carabio sobre la tala de árboles en el Parque Cabañas

Este jueves se aprobó en el Concejo Deliberante un Proyecto de Comunicación emitido por el Bloque de Todos, dirigiéndose al Departamento Ejecutivo y a través del área correspondiente, se informe sobre tala de árboles en el Parque Cabañas.



Acto seguido el vecinalista Francisco Santarén, leyó un informe elaborado por el Ingeniero Forestal Carlos Carabio, Director del Vivero de Claromecó, dando respuesta sobre esa decisión.

El mismo puede leerse a continuación:

La necesidad de efectuar un aprovechamiento racional en el sector oeste – sur de la cortina de eucaliptus colorado afectada a lo largo y ancho de la misma por factores climáticos que han provocado caídas, roturas, etc. de los individuos que se encuentran ocupando la mencionada cortina.

La plantación, teniendo en cuenta la curva de desarrollo de cualquier ser vivo se encuentra en la etapa de madurez, por lo que la misma comienza a mostrar los signos propios de su avanzada edad, trayendo consigo problemas fitosanitarios que van debilitando la estructura del monte, provocando esto perdidas de plantas durante el transcurso del tiempo.

El fenómeno del viento durante los temporales pone en evidencia la fragilidad de los árboles, poniendo en peligro la integridad de personas, vehículos, etc.

Además pueden observar en el sector, claros importantes por falta de plantas y una regeneración débil y mal formada por la competencia de luz que provocan las plantas adultas.

Considerando que el eucaliptus tiene una característica importante que es una especia que regenera naturalmente, es decir, de realizarse el aprovechamiento, no es necesaria la reforestación, en este caso lo que se debe cuidar son los rebrotes de cada cepa.

La rotación se produce en los tocones, después del corte, se origina en yemas dormidas de la corteza. En cada tocón se desarrolla un número considerable de brotes quedando finalmente 3 o 4 varas dominantes que se manejaran de acuerdo a la función que cumplirá la cortina en el futuro.

En la elección de los rebrotes hay que tener en cuenta la inserción en la cepa. Conviene elegir aquel o aquellos que se encuentran lo más bajo posible. De esta manera se logra un buen anclaje reduciéndose las pérdidas de vuelco por efecto de los vientos fuertes.

Por esta razón en este caso particular, teniendo en cuenta las características vegetativas de la especie en cuestión y atendiendo la función que la misma cumple, se propone el siguiente manejo:

1) Aprovechar las tres primeras líneas, comenzando desde el campo lindero, cortando de acuerdo como lo indica este informe

2) Los residuos se retirara y se reducirá de acuerdo a lo convenido al momento de realizar los trabajos.

Luego de finalizar el aprovechamiento y una vez que se asegure la regeneración, recién se podrá continuar con las otras filas.

Además se tendrá en cuenta que los espacios actualmente vacíos serán replantados, y se procederá de la misma manera cuando los tocones no se regenerasen o se perdieran por alguna causa los brotes.

Este informe tiene como objetivo principal, rejuvenecer la plantación existente, mediante la nueva regeneración y además recomponer la estructura de la misma que a través de los años se viene deteriorando.

Se mejorara también tanto la estética y la seguridad, beneficiando de esta manera a la población que asiste cotidianamente a realizar diferentes actividades en el parque.

Sin más, agradeciendo su atención, me despido de usted saludándolos atentamente, Carlos Carabio, Ingeniero Forestal.

