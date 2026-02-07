Informe municipal sobre los reiterados incendios en la Planta de Residuos

7 febrero, 2026 142

La Municipalidad de Tres Arroyos emitió un informe sobre los incendios que se han producido en la Planta de Tratamiento de Residuos (ex basural) en la ciudad, en el que refieren además a los riesgos que ello implica y las acciones legales que la comuna emprenderá.

En el texto se indica que “En las últimas semanas se han registrado focos de incendio reiterados dentro de la Planta de Tratamiento de Residuos del distrito.



Estos episodios se producen en un contexto de extrema sequedad del terreno y altas temperaturas, pero fundamentalmente a partir de la manipulación indebida de residuos y el incumplimiento de las normas básicas de funcionamiento dentro del predio, situaciones que generan las condiciones para que cualquier foco ígneo se propague con gran rapidez.

Ayer, uno de estos incendios generó una columna de humo de gran magnitud que, por la dirección del viento, fue visible desde distintos puntos de la ciudad y generó preocupación en vecinos y vecinas”, citan, en referencia a lo sucedido este viernes.

“Es importante señalar que dentro del predio existen sectores claramente definidos y señalizados para la correcta disposición de residuos. Ese orden no es una formalidad: es una condición esencial para preservar la seguridad del lugar, evitar riesgos ambientales y garantizar el normal funcionamiento de la Planta”, agregan y sostienen asimismo que “cuando ese orden se altera por acciones ajenas al esquema de trabajo previsto, el riesgo aumenta considerablemente”.

“Desde el Municipio se trabaja de forma permanente en el mantenimiento del predio, el ordenamiento de los sectores de disposición y la prevención de este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando se producen intervenciones indebidas dentro del lugar, se generan escenarios que escapan a las condiciones normales de operación.

Cada vez que se produce un incendio, empleados municipales y Bomberos Voluntarios deben trabajar durante horas para controlar la situación y evitar que el fuego se expanda. Es un esfuerzo humano y operativo muy importante que se activa ante cada uno de estos episodios”, sostiene el comunicado.

Acciones legales

“Por este motivo, el Municipio informa que iniciará las acciones legales correspondientes contra aquellas personas que sean identificadas como responsables de generar focos de incendio dentro del predio. Este tipo de hechos, en distintos puntos del país, ha tenido consecuencias extremadamente graves y no puede ser tolerado”.

“Se solicita a la comunidad respetar las indicaciones del personal y las normas del lugar, y no encender fuego bajo ninguna circunstancia, ni dentro del predio ni en pastizales cercanos, ya que las condiciones actuales pueden derivar rápidamente en situaciones de riesgo”, finaliza.

Volver