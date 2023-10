Infracción de fajas de clausura y sustracción de mercadería que debía ser retirada de una verdulería

26 octubre, 2023

Tras clausurar ayer el comercio destinado a frutería y verdulería, ubicado en calle Laprida 406, la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que este jueves se constató que fueron retiradas las fajas correspondientes, procedimiento que obviamente debe realizar al área y luego de que el Juez Municipal de Faltas dicte sentencia indicando la cantidad de días que durara el cierre.

La directora de Bromatología, Claudia Ramos, informó que desde el exterior del comercio se pudo observar que los alimentos que motivaran la clausura, y los cuales no fueron decomisados en el momento, quedando en el interior del establecimiento a disposición del Juzgado Municipal de Faltas, fueron retirados sin aguardar el procedimiento oficial reglamentario.

Asimismo, indicó que se dio intervención a dicho Juzgado a fin de determinar si corresponde realizar la denuncia penal.

Nuevamente se colocaron fajas de clausura al establecimiento.

“Tal hecho infringe las normas y procedimientos que se deben realizar ante los controles de higiene y bromatología que son necesarios para evitar la venta de alimentos no aptos para su consumo.

Es importante destacar que los alimentos crudos manipulados en los locales (ej: ensaladas envasadas) están prohibidos si no tienen un control ni provienen de un establecimiento habilitado. Por tal motivo se insta a la población a no adquirir estos productos que no contengan rótulo que asegure su procedencia”, agregaron en un comunicado difundido en las últimas horas.

La funcionaria manifestó que “nunca se clausura una primera vez a menos que la situación sea muy grave. Creo que cae de maduro que el baño no es para elaborar ningún tipo de alimentos. Si en estado de derecho podemos romper fajas de clausura, revender en otro lado lo que había en el interior del comercio, veremos si el Juez determina que se haga una denuncia penal. Y si el estado de derecho nos da la potestad a los comerciantes para hacer lo que tengan ganas de hacer, como consumidores, cuando tenemos algo sobre la mesa, pensemos dónde fue elaborado y si el lugar es apto para ese tipo de elaboración”.

“Como ciudadanos debemos acordarnos que tenemos derechos y también obligaciones de respetar a la autoridad y de respetar la ley porque si no, francamente, estamos eligiendo vivir en forma muy desordenada”, concluyó.

Asimismo, se invita a la comunidad en general a realizar el Curso para Manipulador de Alimentos que se dicta en forma gratuita en el CRESTA a fin de tomar consciencia de la importancia de consumir alimentos inocuos. El mismo brinda herramientas para efectuar compras conscientes.

La Dirección de Bromatología y Zoonosis recibe denuncias por WhatsApp al teléfono 649994, ante cualquier anormalidad y/o duda de los consumidores.

Requisitos para elaborar ensaladas de hojas de hortalizas y/o ensaladas de frutas

Las fruterías y verdulerías que deseen preparar ensaladas de verduras o de frutas, deben reunir las condiciones higiénico-sanitarias requeridas a tal fin:

Contar con un sector específico, que posea mesada, una bacha específica para ese fin, con provisión de agua corriente.

Tabla y utensilios de único uso para las preparaciones.

El personal debe haber realizado el Curso para Manipulador de Alimentos.

Aunque resulta obvio aclararlo, se informa que bajo ningún punto de vista se admitirá que el lavado y/o procesado de los alimentos se realicen en el baño del establecimiento, utilizando la pileta del mismo.

Precisamente en el Curso para Manipulador de Alimentos los concurrentes adquieren conocimientos relacionados con las condiciones higiénico-sanitarias a aplicar, que garantizarán un alimento inocuo para el consumidor. Asimismo, son alertados de la peligrosidad de las contaminaciones cruzadas que podrían derivar, por ejemplo, en Escherichia coli que puede desencadenar un Síndrome Urémico Hemolítico.

Volver