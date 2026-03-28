Inglés desde cero: CRESTA abre inscripción a curso virtual guiado para toda la comunidad

28 marzo, 2026 0

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) comunicaron que se encuentra abierta la inscripción al curso virtual guiado “Inglés desde cero”, una propuesta formativa no arancelada destinada al público en general, sin necesidad de conocimientos previos.

La iniciativa está orientada a quienes deseen iniciarse en el aprendizaje del idioma inglés, ya sea por interés personal, requerimientos laborales o como complemento para materias vinculadas en distintas carreras. El curso propone un enfoque práctico y progresivo, brindando herramientas fundamentales para el uso cotidiano del idioma.

La cursada se desarrollará de manera virtual a través del campus de CRESTA, estará estructurada en módulos mensuales con evaluaciones en fechas programadas y los participantes podrán acceder semanalmente al material de estudio, lo que permitirá organizar el aprendizaje de forma flexible y acompañada.

La propuesta, de cuatro meses de duración, incluye encuentros virtuales sincrónicos mensuales destinados a reforzar contenidos, resolver dudas y fomentar el intercambio entre los participantes; el primer encuentro de presentación tendrá lugar durante la semana del 6 de abril.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de marzo y se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/oouRmFx6z4JsPy449.

Desde CRESTA recordaron que, una vez inscriptos, los participantes deberán crear un usuario en el Campus Virtual (campus.cresta.edu.ar), donde se habilitará el acceso al aula el mismo día de inicio.

La actividad es no arancelada y cuenta con cupos limitados, consolidándose como una oportunidad accesible para el desarrollo personal y la proyección profesional a través del aprendizaje de un idioma clave en el mundo actual.

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