Ingrid Grudke en Tres Arroyos habló del próximo torneo de Fit Model en España

31 julio, 2021 Leido: 1422

La reconocida modelo misionera, Ingrid Grudke, visitó Tres Arroyos y contó a LU24 como será su próximo torneo de Fit Model en Sevilla (España).



Nos recibió en Joyería Ferrari y dijo: “El Fit Model es algo nuevo, empezó en el año 2015 y pertenece al Culturismo. El Fit Model es cuerpo elegante, armado, sin usar la hipertrofia muscular ni tampoco suplementos, solo entrenar con estética elegante como la pasarela, con un cuerpo sano y delicado con buena alimentación”.

Además contó que comenzó con el Fit Model en la cuarentena: “Empecé a entrenar con Analia Galeano de Mar del Plata, que es culturista. Fue por video llamadas y cuando vio mis características me dijo que podía estar en el Fit Model, me hablaba de esta disciplina y me eligió para el torneo de Fit Model que se va a realizar del 17 al 19 de setiembre en Sevilla (España), esto lo organizó Arnold Schwarzenegger y estoy a seis semanas de competir con entrenamiento fuerte y alimentación especial”.

“Arnold va a estar allá para el fisiculturismo, no sé si voy a tener la suerte de verlo. Este torneo es el segundo más importante del mundo después de la IFBB que es el culturismo a nivel mundial. A mi me ayuda haber estado arriba de los escenarios con gente, no sé si habrá público en setiembre, tengo que practicar poses, distintas al modelaje por eso es divertido”, agregó.

También expresó que “es un desafío ya que las mujeres después de los 40 perdemos masa muscular y tonificación. Aprendí a desafiarme a mí misma y a conocer el cuerpo de la mujer después de los 40, mi cuerpo respondió bien, con buena alimentación, profesionales que me acompañan, nutricionista y Analia mi entrenadora”.

“Es conocer otro mundo distinto, por eso me entusiasma, voy a posar diferente, frente a un jurado que me evalúa con chicas de Europa y en mi país lo doy a conocer como algo apasionado porque acá hay muchos apasionados que lo practican y son responsables, serios, muy dedicados con mucho esfuerzo”, sostuvo.

Su entrenadora, Analia Galeano, es campeona argentina de esta disciplina y ya ganó un premio ‘Arnold’ y mucha gente no lo sabe. “Cuando lo conté me llamaron todos los programas y los medios, fue un boom, para mi es bueno, muy saludable, es mantenerse bien. Sano con proteínas, carnes, legumbres, mucha agua y buen entrenamiento. Es como el deportista, con una muy buena alimentación. Agradezco a todos los que me alientan en esto por las redes sociales y me ayuda a continuar ya que la moda se vino abajo con la cuarentena de manera tremenda. Estoy volviendo a empezar. Volví de Caviahue donde fui a trabajar y a disfrutar”.

Con respecto a la moda Ingrid dijo que “cambio todo, siempre cambia la gente, busca nuevas cosas, nuevas modas. Los 90 fue el boom de las supermodelos, yo entré en ese momento con las mannequins, las modelos de pasarela de alta costura, trajes de baño…no sabría hacer una descripción de la diferencia, debido a las redes sociales ha cambiado y la pandemia corto el tren de la moda. Las marcas de afuera dan ejemplo con las historias de vida, no es tan estricto ahora, la sociedad busca cambios”.

Para finalizar la modelo dejó un saludo a los tresarroyenses y agradeció a LU24 por la nota.

Volver