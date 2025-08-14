Inician las inscripciones al programa “Un Lote para Mi Familia”
El Municipio de Tres Arroyos informa que ya se encuentra habilitada la inscripción al programa “Un Lote para Mi Familia”, una política pública que busca facilitar el acceso a la tierra para la construcción de viviendas familiares.
La inscripción puede realizarse:
Online a través de la página oficial: [https://loteo.tresarroyos.gov.ar/]
Presencial en la Oficina de Desarrollo Territorial (Av. Rivadavia 1, Tres Arroyos) o en cada delegación municipal.
Requisitos principales
* Edad: entre 22 y 65 años.
* Residencia comprobable: 5 años en Tres Arroyos o 3 años en Orense/Claromecó.
* Ingresos equivalentes a categoría 2 municipal (recibo de sueldo o monotributo).
Fechas clave
* Inscripción: del 14/08 al 14/09.
* Sorteos con escribano: 07/10 en Tres Arroyos, 08/10 en Orense y 09/10 en Claromecó.
El programa contempla un anticipo del 30% del valor del lote y financiación en 40 cuotas mensuales. Los adjudicatarios deberán construir una vivienda única y familiar en el terreno asignado.