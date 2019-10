Iniciativa de un neuquino se volvió viral en las redes: Propone “Adoptar un abuelo”

Un vecino de Plottier, localidad de la provincia de Neuquén, visitó tiempo atrás un hogar de ancianos y al conmoverse con las historias de los abuelos que no recibían visitas de sus familiares, se le ocurrió como iniciativa crear un programa para adoptarlos, que causó una repercusión inesperada, luego de que publicara su idea en las redes sociales.



Julio Paz, habló con BUS 24 esta mañana y aseguró que “no me esperaba esto. Surgió esa idea que no pensé que tuviera tanta repercusión, la de amadrinar y apadrinar a los abuelos y la verdad es que el poder de las redes fue impresionante, una vez que subí todo a mi Facebook. El hogar se llama Los Grandes y de los 31, unos 14 no recibían nunca visitas, aunque quiero aclarar que allí los tratan y cuidan muy bien”.

“Creo que le hemos cambiado la vida; muchos abuelos ya no toman más medicamentos de lo felices que están. Ríen y bailan, el corazón propio dice gracias, porque hace muy bien ayudar. Hace dos meses que comenzamos con esto”, comentó.

“Los que quieran colaborar, pueden colaborar con pañales, leche y un poco de pintura para pintar el lugar de los abuelos que es lo que queremos hacer ahora”, dijo Julio.

Instó a que todo aquel que esté interesado replique esta iniciativa en el lugar donde habite: “yo animo a quien escuche, a que en cualquier lugar del país pueda ir a visitar a los abuelos. Hará bien a quien reciba el cariño, como a quien lo brinda. Dar un abrazo, tiempo, compañía. Acompañarlo en la última etapa de este tren que es la vida”.

Remarcó que lamentablemente muchos llegan desde pueblos muy recónditos de la provincia y quedan olvidados allí. “El desarraigo es importante”.

Los que quieran contactarse con Julio Paz pueden hacerlo a través de su