Iniciativa local: Autolavado de vehículos a domicilio

16 agosto, 2025 485

Los hermanos Joaquín y José Landriel pusieron en marcha su emprendimiento de lavado de vehículos a domicilio, con equipamiento para llevar soluciones a sus potenciales clientes.

Joaquín dijo que tienen otros trabajos, aunque esta idea hace rato la tenían en mente, “siempre pensamos en hacer este emprendimiento, pero un día, en el trabajo decidimos hacerlo realidad y fue así como compramos los “fierros” para fabricar el carro, luego adquirimos el tanque de agua, la hidrolavadora, la aspiradora y el grupo electrógeno”.

Aseguró que todo fue realizado a pulmón, y tienen muchas expectativas por la marcha del proyecto, que, al momento de poner a circular el carro ploteado, comenzaron los llamados.

Esperan que la comunidad contrate sus servicios, son tresarroyenses con muchas ganas de brindar calidad y atención a los vecinos.

Para contactarlos, comunicarse al 2983-565355 o 2983-586524.

