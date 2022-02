Inicio de clases: “Estamos expectantes”, dijo la Directora de la Secundaria 3

19 febrero, 2022 Leido: 11

El Distrito se prepara para el inicio del ciclo lectivo el próximo 2 de marzo.

En tal sentido, la directora de la Escuela Secundaria Nº 3, ubicada en Mazzini y Rocha, Paula Costen, dijo a LU 24 que “estamos bien, absolutamente expectantes, aguardando el inicio y con presencialidad plena de todos los cursos, que es lo que tanto estábamos esperando”.

“El edificio está en condiciones, en los últimos dos años hemos trabajado fuertemente en forma conjunta con el Consejo Escolar que nos ha apoyado mucho en lo que es reparaciones y todas las necesidades que tenía la escuela”, afirmó.

Costen consideró que la actividad cambiará mucho respecto a lo que fue 2021. “Nosotros en el ciclo superior pudimos terminar sin burbujas, pero en el básico no porque funciona con jornada extendida y al no haber durante mayor parte del año servicio de comedor, no podíamos tener a los chiquitos hasta las 14:25 sin almuerzo”, expresó.

Sobre lo que vendrá, dijo que “ahora va a ser el encuentro del curso completo, sin distanciamiento en el aula y entiendo, por lo que vengo escuchando, con el uso de barbijo y todos los cuidados. En la escuela se viene trabajando muy bien con los auxiliares en lo que es sanitización durante todos los recreos, el personal está absolutamente comprometido con la limpieza y seguimos con la ventilación cruzada”.

“Fue un gran esfuerzo para los docentes, los chicos y las familias, espero que estemos llegando al fin de todo esto para poder trabajar todos juntos y en la escuela”, subrayó.

Indicó que “estamos esperando con ansias el 2 de marzo y preparándonos para ese momento. Desde el 1 de febrero las escuelas están abiertas con un periodo de intensificación para aquellos estudiantes que aún no han acreditado las materias”.

Finalmente, comentó que “el año pasado pudimos conformar la Cooperadora con mamás de la escuela y gente del barrio. Eso es fundamental porque sin el apoyo de ellos no hubiésemos podido conseguir muchas de las cosas que hemos logrado”. En este sentido, señaló que “se trabajó con venta de pizzas y rifas para comprar dos Smart TV. En estos años complicados, en principio había docentes dispensados, entonces con el único televisor que teníamos en la escuela y una computadora armamos un aula virtual. Así, nos dieron ganas que todas las aulas tengan un TV. Ahora necesitamos los dos soportes y debemos seguir trabajando para lograr los tres televisores que nos faltan y así los seis años cuenten con este recurso”. Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse al teléfono 15411999.

Volver