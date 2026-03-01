Inicio del período legislativo: Garate dará su discurso de apertura por la tarde

1 marzo, 2026 0

Está previsto para mañana lunes 2 de marzo, la realización de la sesión de apertura del período legislativo de este 2026.

Será a partir de las 19:30 horas, en instalaciones del Salón Blanco de la Municipalidad, y el intendente municipal dará su discurso y dejará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

No trascendieron detalles de los temas que abordará Garate en su alocución.

Volver