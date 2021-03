Inició el Concejo Deliberante: Falta de agua y vacunación COVID, temas centrales

Cinco horas y diez minutos duró la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, en la que se dio tratamiento a 23 puntos en el orden del día, donde dos cuestiones fueron centrales en la discusión, con cruces y diferentes ponencias de los concejales: La falta de agua en la ciudad y la vacunación contra el COVID 19.



La problemática de falta de agua en la ciudad fue motivo del tratamiento conjunto de dos proyectos surgidos desde Todos y Juntos por el cambio, solicitando al Ejecutivo “arbitre medios necesarios para solucionar la falta de presión y corte de agua, en un informe completo de las tareas y obras proyectadas”.

Lescano: “El Movimiento Vecinal sabe lo que hay que hacer y no lo hace porque no quiere”

Desde Todos, la concejal Lescano hizo referencia a un informe del año 1995 que sugería hacer más pozos fuera del ámbito urbano, lo más alejado posible para evitar sustancias toxicas y evitar la concentración de las altas concentraciones de sustancias nocivas para las personas.

“El Movimiento Vecinal sabe lo que hay que hacer y no lo hace porque no quiere, dijo Lescano, porque no les dan los recursos a los trabajadores; no es contra ellos, es una crítica a la gestión política, ya que hace 25 años gobierna el MV y no ha tomado la determinación de hacerlo”, describió. En el Presupuesto presentado por el intendente, en el original que nosotros votamos no se contempla partidas para obras necesarias, solo se contemplaba para sueldos, la luz y algunos repuestos; no había plata para hacer lo que saben que hay que hacer desde hace 25 años”.

“Necesitamos que este tema pase a ocupar el número uno en la lista de prioridades, vamos a seguir pidiendo informes reales, más allá de las suposiciones para ver qué podemos hacer para mejorar la situación de los vecinos”.

“El intendente se olvidó que la Torre Tanque no funciona hace 15 años”

Desde Juntos por el Cambio, Groenenberg concordó con los dichos de Lescano, y recordó expresiones del intendente el lunes pasado respecto a la situación, “pero se olvidó que la torre tanque de Plaza Francia dejo de funcionar hace 15 años, por lo que no tenemos ni un litro de reservas”.

“Hemos sostenido que la red es antigua requiere reemplazos y se consume el 55 %, y el resto se pierde, y se insiste en la necesidad de más pozos, cuando los profesionales indican que la constante reparación deteriora asimismo la base del pavimento, lo que no se tiene en cuenta, parece que no le interesa al Ejecutivo resolver esta problemática que se ha manifestado en estos días con mayor frecuencia. La calidad del agua con la sobreexplotación de los pozos se deteriora cada vez más”, sostuvo.

Cittadino: “acompañen el pago de la tasa, sobre todo los grandes consumidores”

La concejal Claudia Cittadino habló de lo que el Ejecutivo piensa realizar: la construcción de nuevos pozos, la reparación de los que quedaron fuera de servicio, y pidió a los vecinos que “acompañen el pago de la tasa, sobre todo a los grandes consumidores que no pagan el servicios, a la vez que manifestó que los costos no podrían ser insumidas por la Municipalidad, por lo que debemos trabajar juntos para que esto se resuelva”.

Callegari: “Hay gente que no tiene agua desde hace mucho tiempo, más allá de esta coyuntura”

Graciela Callegari desde todos afirmó: “Creo que quienes hemos estado anteriormente en este Concejo vemos que regresa el tema del agua de manera constante. Lo que los bloques opositores traen es la voz de los vecinos. Se debe crecer en servicios, brindar calidad y dar respuesta a los vecinos, que expresan la bronca coyuntural en estos momentos, pero también hay gente que no tiene agua desde hace mucho tiempo, porque es muy difícil exigir el pago de la tasa a un vecino por un beneficio que no se garantiza, se requiere hacer de esto una prioridad política y me parece que ha llegado el tiempo de menos palabra y más hechos concretos porque la gente no tiene agua. La oposición aporta modestamente propuestas que se han convertido en ordenanzas que no se cumplen. Ha llegado la hora que se considere una continuidad de acción política. El anillado fue tema de campaña en 2015 y seguimos teniendo los mismos problemas. Basta de palabras, más acciones”, expresó la concejala peronista.

Piden información sobre vacunación en geriátricos, hogares de discapacidad y servicios de salud mental

Ya avanzada la sesión, en el punto 16 del orden del día, se trató la vacunación contra el COVID 19, respecto a su aplicación en los establecimientos de residencia prolongada, como los geriátricos, hogares para discapacitados y afectados en su salud mental, impulsado desde Juntos por el Cambio, que reclamaba la información “ya que es mínima la información de PAMI, el control corresponde al municipio y Provincia viene en casos de denuncias una o dos veces por año; nos preocupan los datos de quienes fueron vacunados y quienes no, ya que no se cuenta con una agenda anticipada” se reclamaba desde el bloque opositor.

Desde Todos, Martin Garate anticipaba el no acompañamiento “porque quien está a cargo de la vacunación en geriátricos el PAMI central y no corresponde a la delegación Tres Arroyos” y Claudia Cittadino expresaba que las vacunas destinadas a ese sector de la población “están asignadas de manera previa, se llama Punto PAMI, y las que llegaron fueron promulgadas luego de completarse las planillas y se están entregando otras para un nuevo operativo, por lo que me parece importante reenviar este pedido a PAMI Central para que dé la información”

Repudio a la vacunación VIP: “Un acto aberrante” dijo De Grazia

En el siguiente punto, y también desde Juntos por el Cambio se promovía efectuar “el repudio por aplicar vacunas a funcionarios públicos, considerado por la concejal De Grazia como un “acto aberrante” a la vez que se insistió “en la publicación de quienes se han vacunado en Tres Arroyos”.

Todos no acompañó: “No hagan política con los muertos” sostuvo Garate

El peronista Garate sostuvo que no iban a acompañar el proyecto “por estar todos los concejales de este bloque en sintonía con la línea de pensamiento del Presidente Fernández, quien pidió la renuncia al responsable, el ahora ex ministro González García y reclamó “no hacer política con los muertos”. Garate trajo al recinto palabras del primer mandatario en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso, afirmando seguidamente que “como gesto de transparencia se publicó la base de datos y se armó un Observatorio, no como hicieron otros, que dejaron vencer cuatro millones de vacunas”, en referencia a lo sucedido durante el gobierno macrista en la gestión del Secretario de Salud Rubinstein, y recordó expresiones de Elisa Carrió cuando consideró en su momento a la vacuna rusa como “un veneno e incluso realizò una denuncia que fue desestimada recientemente acusando al Gobierno de envenenar a la población, y hoy parece que están todos interesados en recibirlo. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires privatizò la vacunación”, también relató en referencia a la determinación de Rodrìguez Larreta. “Se ha solicitado la investigación sobre el presunto delito de funcionarios, debería investigarse esa actitud y de frases como las dichas por el diputado Fernando Iglesias”.

“Las vacunas no tienen ideología “

“Las vacunas no tienen ideología, lo que se busca es frenar la pandemia. Claramente hubo un intento casi obsceno de complicar el proceso de vacunación, hubo errores pero no se puede obviar lo que se dijo que era veneno y ahora es la salvación”, dijo Garate.

“Esos errores no solamente se dieron en funcionarios nacionales sino que la senadora provincial Moirano recibió la vacuna porque se anotó como trabajadora de un hogar de ancianos porque es su apoderada y no escucho que se han hecho reclamos”, sostuvo.

“Somos orgullosamente peronistas, no usen a los muertos para hacer campaña”

“Demostramos que no era veneno, que no éramos ratas, somos orgullosamente peronistas, y en Jujuy pasó lo mismo y el Gobernador es de Juntos por el Cambio” dijo y reiteró: “No usen a los muertos para hacer campaña, es una vergüenza hablar de eso. No militemos contra las vacunas que no tienen ideología sino salvar vidas, con errores aceptados y con aciertos aunque les cueste aceptarlos”, concluyó.

Cittadino: “Condenamos cualquier acto de irregularidad”

Desde el vecinalismo, la concejala Cittadino condenó como bloque “cualquier acto de irregularidad que se haya producido en el plan de vacunación más importante en la historia de los últimos años. El ministerio provincial habilitò un sitio de denuncias en el mismo lugar donde nos inscribimos para vacunarnos”.

Remarcó que “cuando llegaron las primeras 450 dosis teníamos que abrir el frasco de cinco dosis y salimos a buscar a personal de salud o de alto riesgo para que no se venciera ese frasco, y las autoridades pedían que exhibieran que se vacunaron, que no era veneno hasta que llego la publicación de The Lancet” ( N d R:publicación que avaló la vacuna producida en el laboratorio ruso).

“Ginés fue el mejor sanitarista después de Ramón Carrillo”

Se refirió a la figura del ministro renunciante y dijo que “tal vez Ginés no tenía buena forma al expresarse y en hacer sus cosas, pero fue el mejor sanitarista de la historia después de Ramón Carrillo, que sabe lo que hace, que da cada paso con fundamento, se fue por la puerta de atrás, lo esperaba un cacerolazo al llegar a su casa y está en manos dela Justicia. Va a quedar en la historia como el ministro que permitió esta irregularidad; es una pena realmente porque a Ginés le debemos el plan Remediar, cuando él se peleó con los laboratorios e hizo la ley de genéricos y el Plan Remediar, y se vinculó la prevención de la salud en los barrios. No es justo que se fuera de esa forma ya que a los 75 años aceptó armar un Ministerio que no existía. Me parece que cuando todos hacen leña del árbol caído es bueno que alguno traiga a la memoria los años dedicados a la función pública, y no es justo que nos olvidemos de esas cuestiones. Lo juzgara la justicia, la historia”.

Desde Todos, Sebastián Suhit coincidió con lo expresado por Cittadino respecto a que “Ginés Gonzàlez Garcìa es uno de los mejores sanitaristas, y que Alberto Fernandez tuvo la decisión difícil de pedir a un funcionario que renuncie por una presunta responsabilidad sobre una irregularidad administrativa, que habrá que ver si la tiene y cuáles son las consecuencias”.

“Fue una decisión política vaciar la salud por parte de Cambiemos, lamentamos que se quiera ensuciar una campaña de vacunación histórica que nos pone al mundo en una situación valiosa, actuando rápidamente generando protocolos. Lamentamos que se construya esto como una situación política, cuando ellos mismos mandaban a tomar cloro a la gente, es una vergüenza que se dirijan a los ciudadanos” sostuvo.

El proyecto finalmente fue rechazado por mayoría.

En otro punto, vinculado a este tema, se acordó solicitar a la Secretaría de Prevención y Salud la publicación en la Web municipal datos sobre las vacunas Sputnik asignadas al distrito tresarroyense.

Otros temas

Fue aprobada la creación del registro de Pequeñas Unidades de Producción Alimenticia, que permitirá ordenar a productores artesanales que trabajan en la informalidad y no cuentan con controles bromatológicos. Además, permite a los ingresantes sumarse a iniciativas similares de Provincia, con acceso a créditos para mejorar su producción. Se establecen condiciones para su funcionamiento destinadas a garantizar la sanidad y salubridad segura para sus consumidores.

Se aprobó por mayoría aprobar la licitación de un único oferente para la compra de maquinaria pesada que se pagarà con el crédito tomado de 70 millones de pesos del Banco Provincia.

Se aprobó un proyecto de resolución el beneplácito y adhesión al proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, que permitirá que 1608 familias dejen de abonar el mismo, tanto jubilados como trabajadores, lo que genera otro circulo virtuoso, según dijo Martín Garate, “porque a partir de la modificación se genera plata para esos sectores que antes se iba en impuestos”.

Se dio tratamiento y aprobó un proyecto de Juntos por el Cambio respecto a la colocación de cartelería de propaganda electoral, estableciéndose obligaciones para que la misma sea retirada “diez días corridos luego de los comicios, imponiéndose multas a la máxima autoridad partidaria o de coalición” que incumplan ese plazo.

Otro proyecto surgido desde el bloque de Todos para que se declare la Emergencia Cultural por 180 días, y creando un registro distrital de trabajadores y trabajadoras de la cultura, con la conformación de una mesa que determine mediante análisis el otorgamiento de los fondos y a la vez establezca los requisitos para el acceso a los mismos.

Desde Juntos por el Cambio se anticipaba el voto negativo del bloque al igual que lo hecho en oportunidad de votarse la emergencia sanitaria en 2020, según explicó la concejal De Grazia, lo que motivó un cuarto intermedio para analizar la posibilidad de efectuarle cambios y votarlo o pasarlo a Comisión nuevamente, que derivó finalmente en el cambio de opinión del bloque cambiemita.

En los considerandos, Garate fundamentó que los trabajadores de la cultura han sufrido los efectos de la pandemia en niveles fundamentalmente que afectaron a su economía, ya que “la actividad es el sustento de muchos vecinos y no se la reconoce como actividad productiva, que además contiene a la gente y no ha sido considerada, como ha sucedido con otros sectores”, a la vez que cuestionó el otorgamiento de la ayuda provincial por más de 2 millones de pesos a 42 personas por parte de la Dirección de Cultura, cuestión que también apoyó De Grazia.

La concejal Lescano dijo que “se ha llegado a un primer acuerdo en la redacción, creando el Registro para que se inscriban los artistas independientes y todo aquel trabajador de la cultura e instituciones que realizan la actividad, y la creación de la mesa distrital y el reglamento para su funcionamiento”. Se aprobó por unanimidad.

Hubo diversos reclamos por obra pública desde el bloque de Todos, solicitando el asfaltado de calle Passo y Rauch, entre el 1000 y 1150 de ambas arterias y de Tierra del Fuego del 800 al 900 en la zona de Barrio Fonavi Norte y Atepam, y también la construcción de sendas peatonales y bici sendas en Avenida Monteagudo del 1000 al 1500, Juan B. Justo en toda su extensión, y Lisandro de la Torre hasta su intersección con la ruta 3, dada la alta transitabilidad vehicular, ya que las avenidas mencionadas integran el Camino de Cintura, y ponen en riesgo a peatones y ciclistas que transitan por las mismas. Se reiteró asimismo el pedido de mantenimiento vial en calle Sarmiento y Vías del ferrocarril.

Se requirió la presencia en el Concejo Deliberante del Director de Turismo para informar resultados de la temporada veraniega para anticipar planificación a futuro, con datos estadísticos de lo efectuado y el resultado de las acciones acometidas.

Se consideró consultar al delegado director del Organismo Descentralizado Claromecò respecto a la proyectada nueva bajada en Dunamar, proyecto de Juntos por el Cambio, ante el posible deterioro de la costa de Claromecò sobre este tipo de acciones según el informe del especialista Federico Isla.

También desde el bloque cambiemita se pidió el retiro de los lomos de burro en las localidades balnearias, atento a la colocación de cartelería que regula la velocidad según una ordenanza aprobada en el año 2020, y el cobro de multas a quienes no respeten la norma.

Se reclamó la apertura al tránsito vehicular en el interior del Parque Cabañas, en otro proyecto de Juntos por el Cambio, para personas con discapacidad y también para mayor seguridad en los vehículos que estacionan fuera del paseo público. Desde el oficialismo se indicó que lo que se permite es el acceso peatonal y que hay lugares especiales para el ingreso de personas discapacitadas, y se mantendrá esa medida. Inmediatamente el concejal Trybuchowicz pidió igual tratamiento con la Estación Forestal en Claromecó. Fue pasado a comisión.

Nuevamente el acceso al RAFAM fue motivo de cruces entre oficialismo y oposición, ya que se solicitaba el ingreso al mismo por parte de Juntos por el Cambio como también al Digesto Municipal, fundamentado por la concejala Cadenas, adhiriendo Tatiana Lescano desde Todos, con un viejo reclamo para poder acceder al mismo, realizado en reiteradas oportunidades en años anteriores. Desde el vecinalismo y bajando a su banca, el concejal Nickel dio cuenta que se trabaja en el rediseño de la Web del cuerpo deliberativo, pero que se creo un link a una página espejo para poder realizar consultas, anunciando a su vez la incorporación de personal para realizar la nueva página del Concejo.

Los dos últimos puntos tratados, surgidos desde el bloque de Todos, se vincularon con dos pedidos: uno al Consejo Escolar para la limpieza, reparación y mantenimiento de los tanque de agua en establecimientos educativos de Reta, y el restante dirigido a las autoridades del Ejecutivo para el mantenimiento del tanque comunitario y el control de calidad del fluído, en la localidad balnearia.

