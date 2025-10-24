Inició el curso de la Escuela de Operadores de Maquinaria Agrícola sobre tractores

Este viernes dio comienzo el curso sobre manejo y ajuste de tractores para los alumnos que egresan de la Escuela Agropecuaria y del Secundario de Claromecó el que será dictado a través de la Escuela de Operadores de Maquinaria Agrícola.

El mismo se extenderá hasta el 15 de noviembre, se realiza en Tandil, impulsado por la empresa Ceres Tolvas John Deere, en convenio con el municipio serrano y el Instituto Agrotecnológico de Tandil.

La duración es de 40 horas, y el propósito es brindar la posibilidad a estudiantes y público en general interesado en el tema conocimientos necesarios para la operación y ajuste de tractores, así como también para realizar el mantenimiento preventivo, con el objetivo que puedan calificar y acceder a oportunidades en el sector agrícola.

