Inminente presentación de la lista del PJ en La Plata

17 febrero, 2022

Tras la certificación de un par de firmas que este mediodía estaba aún pendiente, se presentaba hoy en La Plata la lista de candidatos para las elecciones distritales del Partido Justicialista de Tres Arroyos. Y en la medida en que cobró trascendencia el anticipo de LU 24, fueron revelándose otros aspectos de las negociaciones previas, especialmente vinculados a los sectores que quedaron fuera del acuerdo que impulsaron desde el sector que orienta el exdiputado Pablo Garate y también desde el que responde a Carlos “Cuto” Moreno.

Con apoyo de los gremios, de espacios tradicionales como Alternativa Justicialista y de nuevos referentes más cercanos al massismo, la nómina no incluye a dos espacios que tienen, sin embargo, representación legislativa: La Cámpora y la Agrupación Eva Perón.

Por un lado, la decisión del concejal y titular de la delegación local de PAMI, Facundo Elgart, de permanecer en ambos cargos a pesar de la presunta existencia de algún acuerdo previo en torno al primero, bloqueó cualquier tipo de negociación con su espacio. Y por el lado de “la Eva”, hubo alguna diferencia vinculada a nombres y cargos que incidió en la ausencia de candidatos de la agrupación en la nómina.

Finalmente, y aun cuando algunos nombres generaron resistencias -que no pasaron, al parecer, de expresiones en las redes sociales- un acuerdo tácito de no impugnación haría que la lista se presente por estas horas tal como se reveló ayer a través de LU 24.

