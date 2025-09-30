Inmobiliaria Miqueleiz remata en Alvear 345

30 septiembre, 2025

0
Inmobiliaria Miqueleiz remata en Alvear 345

 

Este martes, la Inmobiliaria Miqueleiz realizará un nuevo remate desde las 15 en Alvear 345, el Martillero Agustín Miqueleiz habló con LU24 y dijo “cambiamos la metodología del remate por que son muchos lotes, por lo que serán exhibidos de 10 a 12”.

“Remataremos muebles, vajillas, juegos de sillones, platería, camas, un camastro y otros productos en excelente estados y más adelante los elementos más específicos de catering”, enumeró.

Comisión del 10% a cargo de los compradores, fotos en Facebook Remates Miqueleiz o en Instagram Miqueleiz Remates, además de contactarse al 2983 – 425731”, contó y afirmó “es una excelente oportunidad para comprar y renovar sus casas”.

