Inmobiliaria Miqueleiz remata en Roca 724

3 noviembre, 2025 0

Inmobiliaria Miqueleiz preparó dos remates diferentes para esta semana, el primero este lunes desde las 17 en Roca 724, el Martillero Agustín Miqueleiz habló con LU 24 y dijo “es una casa de familia, con gran variedad de muebles y artículos para el hogar, exhibición a partir de las 16”.

“condiciones de venta, el 10% de la Comisión a cargo de los compradores”.

Luego, Miqueleiz aseguró que “este jueves estaremos en un taller ubicado en Estrada 1350, exhibición a la mañana, el remate empezará más temprano porque son muchos artículos y nos obliga a comenzar antes para llegar con todo el lote”.

Por más información acercarse a Roca 200 o contactarse al teléfono 425731 o celular 2983 – 642097.

