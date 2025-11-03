Inmobiliaria Miqueleiz remata en Roca 724
Inmobiliaria Miqueleiz preparó dos remates diferentes para esta semana, el primero este lunes desde las 17 en Roca 724, el Martillero Agustín Miqueleiz habló con LU 24 y dijo “es una casa de familia, con gran variedad de muebles y artículos para el hogar, exhibición a partir de las 16”.
“condiciones de venta, el 10% de la Comisión a cargo de los compradores”.
Luego, Miqueleiz aseguró que “este jueves estaremos en un taller ubicado en Estrada 1350, exhibición a la mañana, el remate empezará más temprano porque son muchos artículos y nos obliga a comenzar antes para llegar con todo el lote”.
Por más información acercarse a Roca 200 o contactarse al teléfono 425731 o celular 2983 – 642097.