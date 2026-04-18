Inquietud por la presencia de un vehículo de la Dirección Nacional de Migraciones

18 abril, 2026 6

La presencia en Tres Arroyos de un vehículo oficial de la Dirección Nacional de Migraciones generó inquietud entre los vecinos, ante los eventos nacionales que se vienen desarrollando.

Generalmente, cuando el organismo nacional realiza algún tipo de operativo o controles en el interior del país, comunica a las autoridades locales sobre las actividades a desarrollar.

En este caso, no hubo ninguna información de alguna tarea a desarrollar en nuestra ciudad. Recordemos que Migraciones ha llevado adelante operativos federales identificando a ciudadanos extranjeros y controles sobre comercios cuyos propietarios no son nacionales.

La cuestión de fondo de los controles es que toda documentación esté en regla para vivir y trabajar en nuestro país. En las ultimas horas se conoció el caso de un comerciante peruano que ejercía su actividad hace algunos años, y de los controles surgió que poseía antecedentes penales en su país, por lo que se realizaron los pasos judiciales correspondientes que derivaron en su deportación.

Volver