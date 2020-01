Inscriben en Monte Hermoso para el mega torneo de fútbol “Creando futuro 2020”

Cientos de chicos darán marco al mega torneo de fútbol “Creando futuro 2020” que se jugará en Monte Hermoso del 26 al 29 de febrero en el Polideportivo Municipal y los estadios del Atlético Monte Hermoso y Suteryh.

Organizado por Doble Cinco, auspiciado por la Municipalidad de Monte Hermoso y coordinado por el profesor Marcelo Katz, el torneo está orientado a las categorías del 2005 al 2008 para futbol 11 Masculino; del 2009 al 2012 para Futbol 9 Masculino y 2008/2007- 2005/2006 para Futbol 9 Femenino.

Los valores por equipo para participar del evento varían dependiendo la fecha de inscripción y modalidad a participar:

*Para los equipos de fútbol 11, hasta el 1º de febrero el valor de la inscripción es de $7000; a partir del 2 de febrero, $8000.

*Para fútbol 9, hasta el 1º de febrero la inscripción por equipo es de $5600 y desde el 2/2 será de $6600.

En cuanto a las “Listas de Buena Fe”, en los equipo de 11 las listas serán de 20 jugadores, más cuerpo técnico y en los equipo de 9 las listas serán de 16 jugadores, más el cuerpo técnico.

Por informes e inscripciones comunicarse al 291 4197848 (Marcelo Katz)/ Mail: [email protected] /291-5361232 (Fabián Rodríguez).

Informes sobre alojamientos y menúes: 291-5050342 Nerina Dhers/ [email protected]

Cronograma de actividades del 28 al 30 de enero

Martes 28

De 9 a 13 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

10 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

11 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en Pelicanito (Bajada calle Costa)

19 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Playón del Barrio Esperanza

19 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

20 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones. Planifica el mejor año de tu vida”

Miércoles 29

De 8.30 a 10 hs – Newcom (voley adaptado) para mayores de 55 años en el gimnasio polideportivo municipal.

8.30 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en Pelicanito (Bajada calle Costa)

15.30 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

De 16 a 17 horas – “Iniciación en actividades de mar” para chicos de 10 a 17 años en la Bajada de calle Patagonia (Parador Prisma)

19 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en la plaza del Barrio Fonavi

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

Jueves 30

De 9 a 13 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Se hace referencia a estancias históricas (sin ingreso), Camino Sinuoso Este, pueblos originarios que frecuentaron la zona, parada de 10 minutos en la Laguna; de regreso se visitan los loteos B° Parque Dufaur, B° Las Dunas, y se retorna por Avenida Costanera. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo.

11 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en Pelicanito (Bajada calle Costa)

15.30 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande con sus intermedias (referencias del Hotel de Madera, Villa Caballero, Faro Recalada, naufragios, Convento Stella Maris, manzana fundacional de Sauce Grande, Calvario, Loteo Monte del Este, Polideportivo Municipal, primeras casas sobre avenida Dufaur) Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo.

19 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Parque de Aldea del Este

20 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

20 hs – Cine: Aladin, live action en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Deportivo Viedma. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones. “Derechos y garantías a la identidad de género en la República Argentina”

22.30 hs – Cine: Nace una estrella en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

