Inscripciones en Reta para el concurso del Club de Pesca

2 noviembre, 2025 101

Este domingo desde hora temprana, en adyacencias del Anfiteatro de Reta, integrantes del Club de Pesca de Tres Arroyos, realizan las últimas inscripciones, hasta el mediodía a los pescadores que decidieron participar de la 12ª edición del tradicional certamen que organiza la entidad.

El evento comienza a las 10:00. Reparte 25 millones de pesos en premios y las anticipadas fueron 371.

Las alternativas y novedades, en la cobertura de Armando Ruiz desde la localidad balnearia del distrito tresarroyense.

