Inscripciones en Reta para el concurso del Club de Pesca
Este domingo desde hora temprana, en adyacencias del Anfiteatro de Reta, integrantes del Club de Pesca de Tres Arroyos, realizan las últimas inscripciones, hasta el mediodía a los pescadores que decidieron participar de la 12ª edición del tradicional certamen que organiza la entidad.
El evento comienza a las 10:00. Reparte 25 millones de pesos en premios y las anticipadas fueron 371.
Las alternativas y novedades, en la cobertura de Armando Ruiz desde la localidad balnearia del distrito tresarroyense.