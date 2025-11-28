Inscripción abierta en la Biblioteca Cacuri para los talleres navideños

28 noviembre, 2025

La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio mantiene abiertas las inscripciones para los talleres navideños. Se trata de tres propuestas con materiales incluidos, donde cada asistente se llevará la producción que realice.

Los talleres

Taller de pintura sobre vidrio, a cargo de Silvia Bonifacio. Está auspiciado por la Cooperativa Obrera a través de su programa P.E.C.E.S. Se llevará a cabo el día 9 de diciembre de 17:30 a 19:30.

Taller de crochet navideño a cargo de María Serra. El mismo se desarrollará en dos días: 9 y 16 de diciembre de 18:00 a 20:00. Es necesario contar con conocimientos básicos.

Taller de decoupage invertido a cargo de María Eva Valdéz. Se hará el miércoles 10 de diciembre de 10:00 a 12:00.

Para más información: 2983-696946

