Inscripción abierta en la Biblioteca Cacuri para taller de crochet navideño

17 noviembre, 2025 4

En la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” de Tres Arroyos se encuentra abierta la inscripción para participar en el taller creativo donde se confeccionará un detalle especial para la mesa de las fiestas.

Este taller está dirigido para personas con conocimientos básicos de crochet y a lo largo de los dos encuentros, se realizará un individual navideño tejido a crochet.

Fechas y horario: Martes 9 y 16 de diciembre – 18 a 20

Para más información e inscripción, los interesados deberán comunicarse al whatsapp 2983-553822 / Instagram: @somos_almacolorida

La propuesta es arancelada con descuentos para afiliados al Sindicato Empleados de Comercio, sus familiares a cargo y socios de la Biblioteca Cacuri.

Volver