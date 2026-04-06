Inscripciones abiertas, para las Becas del Progresar superior

6 abril, 2026 0

Desde el Punto Digital de la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud informan que el período de inscripción para las Becas Progresar, dirigida a estudiantes de carreras universitarias/terciarias, se encuentra abierta desde este lunes hasta el 30 de abril.

Los interesados pueden ingresar a través de argentina.gob.ar/educación/progresar o podrán acercarse al Polideportivo Municipal en la Rioja 100 de 07:00 a 13:30 hs para recibir asesoramiento.

Además, deben tener cuenta creada en Mi Argentina ya que por este medio se accede al registro para la beca. Ante cualquier duda o consulta comunicarse 2983 – 456538.

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