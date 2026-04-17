Inscripciones disponibles curso gratuito de Manipulación segura de Alimentos

17 abril, 2026 0

El Municipio de Tres Arroyos, a través de CRESTA, informa que se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una capacitación fundamental destinada a emprendedores, trabajadores del rubro gastronómico y vecinos interesados en adquirir herramientas para el manejo seguro de alimentos.

La propuesta busca fortalecer buenas prácticas, prevenir riesgos sanitarios y garantizar estándares adecuados en la elaboración y manipulación de alimentos, contribuyendo así al cuidado de la salud de la comunidad.

El curso se desarrollará del 4 al 8 de mayo, en el horario de 13 a 15:30, y tendrá modalidad presencial en la sede ubicada en Maipú 270. Desde la organización se recuerda que la inscripción previa es obligatoria y los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación.

Para inscribirse, los interesados deberán ingresar a la página principal de CRESTA, dirigirse al apartado “Extensión”, buscar el Curso de Manipulación de Alimentos y completar el formulario correspondiente.

Para más información o consultas, se encuentra disponible el contacto vía WhatsApp al 2983-649994, o de manera presencial en Pedro N. Carrera 810. Una oportunidad concreta de formación gratuita que aporta herramientas clave para el trabajo y el desarrollo local.

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