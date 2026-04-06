Inscripciones disponibles para el FOMEPRO 2026, destinado para emprendedores de todo el distrito

6 abril, 2026 0

El Municipio de Tres Arroyos informa que ya se encuentra abierta la inscripción al programa FOMEPRO 2026, una herramienta fundamental para acompañar y fortalecer a los emprendedores locales.

Apostar al desarrollo emprendedor es impulsar el crecimiento de la economía local, generar oportunidades de trabajo y potenciar proyectos que nacen en nuestra comunidad. Cada emprendimiento que se pone en marcha o crece representa más producción, más movimiento económico y más arraigo en el distrito.

En esta primera etapa se llevarán adelante las entrevistas de admisión, destinadas a quienes deseen acceder al programa.

Cronograma: Lunes, Martes y Miércoles en Tres Arroyos, Jueves San Francisco de Bellocq y Viernes Copetonas.

Las entrevistas se realizarán en el CRESTA, de 8 a 13, en Maipú 270 aulas 1 y 2. Requisitos para la entrevista: DNI del solicitante y del garante Recibo de sueldo de este último.

Quienes superen esta instancia avanzarán a una segunda etapa, donde podrán presentar proyectos productivos dentro de las líneas de financiamiento para maquinaria o para insumos y materias primas.

El Municipio continúa acompañando a los emprendedores locales, convencido de que el crecimiento se construye desde el esfuerzo y las ideas de su gente.

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