Inscripciones disponibles para el FOMEPRO 2026, destinado para emprendedores de todo el distrito
El Municipio de Tres Arroyos informa que ya se encuentra abierta la inscripción al programa FOMEPRO 2026, una herramienta fundamental para acompañar y fortalecer a los emprendedores locales.
Apostar al desarrollo emprendedor es impulsar el crecimiento de la economía local, generar oportunidades de trabajo y potenciar proyectos que nacen en nuestra comunidad. Cada emprendimiento que se pone en marcha o crece representa más producción, más movimiento económico y más arraigo en el distrito.
En esta primera etapa se llevarán adelante las entrevistas de admisión, destinadas a quienes deseen acceder al programa.
Cronograma: Lunes, Martes y Miércoles en Tres Arroyos, Jueves San Francisco de Bellocq y Viernes Copetonas.
Las entrevistas se realizarán en el CRESTA, de 8 a 13, en Maipú 270 aulas 1 y 2. Requisitos para la entrevista: DNI del solicitante y del garante Recibo de sueldo de este último.
Quienes superen esta instancia avanzarán a una segunda etapa, donde podrán presentar proyectos productivos dentro de las líneas de financiamiento para maquinaria o para insumos y materias primas.
El Municipio continúa acompañando a los emprendedores locales, convencido de que el crecimiento se construye desde el esfuerzo y las ideas de su gente.