Insisten con que es elevado el aumento de tasas propuesto y mañana habrá nueva reunión

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante se reunirá nuevamente de manera extraordinaria este jueves a las 9.30, para analizar lo vinculado al Presupuesto 2022 y conocer las contrapropuestas que emanarían, tal como se anticipó, de la oposición. En tal sentido, la concejala por Juntos por el Cambio, Soledad Cadenas, anticipó que “la idea es analizar las propuestas para poner fecha de sesión, si es que hay acuerdo, o seguir trabajando en la negociación de lo que tiene que ver con el importe de las tasas y también del resto del Presupuesto. La idea es que las tres bancadas lleguemos a un acuerdo en cuanto al número final de las tasas, que es lo que primero se trata; pero el Ejecutivo hizo una propuesta con la que nosotros no estamos de acuerdo porque es un aumento muy elevado, y por eso cada bloque trabaja en su propuesta, que será puesta en común mañana”.

“Hay cuestiones que pasan por la salud, por el aumento de los insumos, por la inflación, que son atendibles, pero también si no se tiene en cuenta lo que la gente puede pagar, luego se pueden generar problemas de recaudación. Si en plena pandemia y todo lo caótico que fue su impacto se pudo sostener la recaudación, la idea es que eso no se pierda”, consideró Cadenas.

Al mismo tiempo, la edil llamó la atención sobre ordenanzas aprobadas que no tienen su correlación en el Presupuesto, como “mediación comunitaria, paradores, entre otras cosas; si no aparecen en el Presupuesto no se pueden poner en marcha. Mientras que en otras hay recursos asignados que por allí exceden a lo que se necesita; estamos viviendo un período muy complejo y hay que ver dónde están puestas las prioridades”, concluyó.

