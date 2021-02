Insólito derrumbe en Bahía Blanca: las camas de una pareja y su bebé cayeron por un pozo de 6 metros

21 febrero, 2021

Un matrimonio y su bebé fueron protagonistas anoche de un insólito derrumbe en una vivienda de calle Solís al 1000 de Bahía Blanca, que de milagro no terminó en tragedia.

Ocurrió pasadas las 22, cuando colapsó el piso de una habitación y produjo la caída de la cama de la pareja y la cuna del menor en un pozo de unos 6 metros.

No hubo que lamentar heridos porque los ocupantes no se encontraban en el lugar al momento del siniestro. El matrimonio y su bebé se autoevacuaron y se alojaron en la casa de una familiar.

Según publica La Brújula 24, trabajaron en el lugar Bomberos de Alberdi, Defensa Civil y Policía.

