Insólito hallazgo de petróleo en una escuela neuquina

26 marzo, 2025 0

Ramón Cuevas, presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Puente Picún, habló con FM Ilusiones respecto al hallazgo de petróleo en una escuela de esa localidad neuquina, mientras realizaban una perforación buscando una mayor provisión de agua al establecimiento.

Según comentó Cuevas, solicitaron por nota a la Gobernación para poder sacar agua potable ante la sequía, haciendo las perforaciones en el lugar donde luego de realizar estudios geo listicos se podría sacar agua.

“Luego se le avisó a la empresa, y se comenzó la perforación en el ámbito de la escuela, y luego de una semana y media de tocar terrenos muy duros a los 15 metros, luego a los 20 metros aparece una sustancia, y se veían burbujas con la tonalidad de petróleo y al día siguiente me comunican que se halló petróleo a los 23 metros, fue algo que no nos esperábamos”, explicó.

“Según me dicen, es muy raro que los hidrocarburos aparezcan a tan poca profundidad, y afloró sin realizar ninguna explosión como sucede en las grandes perforaciones. Llamamos al ministerio de Energía y llevaron muestras, estamos esperando resultados por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia”, dijo.

“Nosotros sellamos el pozo, y consultamos a las autoridades; está el caño puesto pero las paredes del pozo tienen que ser sometidas a estudios; la preocupación ahora es buscar otro lugar en la escuela para hacer una nueva perforación, por lo que seguramente haremos una reunión”, sostuvo.

Hay que ver como continua todo esto, hay cosas buenas y malas, lo bueno es que habrá un cambio en la localidad, pero lo que no queremos es que haya contaminación”, expresó Cuevas.

“Somos un pueblo chico de unas 300 personas donde nos dedicamos a la agricultura”, describió finalmente.

Volver