Insólito: perdió la llave de su camioneta en el mar y agradece a quienes la encontraron

14 enero, 2022

El tresarroyense Pedro Soriano vivió un llamativo episodio, cuando ayer cayendo la tarde, en Balneario Reta, perdió la llave de su camioneta en el mar y dos personas que caminaban por la playa lograron recuperarla.

“Tenía la llave en el bolsillo y no me di cuenta que la perdí en el mar. Cuando levantábamos las cosas para volver, le digo a mi hija que busque la llave de la camioneta y no la tenía. La buscábamos, pero iba llegando la noche y no aparecía. Hasta que una persona que es de Tres Arroyos pero trabaja en Buenos Aires, el fiscal Tolosa, con un amigo, aparecieron caminando por la orilla con la llave en la mano. Llorábamos todos…Fue increíble”, relató Soriano.

Al parecer Tolosa y su amigo habían decidido acercarse a Reta en virtud del incendio que se había generado en San Francisco de Bellocq y que trajo inconvenientes en Orense y Claromecó. “Fue algo milagroso, con tanta agua, además estaban lejos, evidentemente el mar la iba sacando. Por eso quiero agradecerle a estas personas”, concluyó.

