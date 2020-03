Insostenible situación del personal de Anselmo y expectativas por inversores colombianos

El personal del Frigorífico Anselmo se encuentra atravesando una situación más que complicada al estar totalmente paralizada la actividad desde hace ya varios meses y como consecuencia la falta de cobro de haberes y aguinaldo.

Una fuente del personal informó a LU24 que no se sienten respaldados por el gremio y que cada vez que proponen alguna medida de acción directa, como marcha, movilización y presencia pública para marcar la protesta, son frenados por el Sindicato de la Carne.

“Se puede tener aguante, pero no tanto”. Quién puede vivir sin cobrar.

Indicaron que van dos horas por día a hacer presencia y “es deprimente pasar ese tiempo entre compañeros hablando de nuestras carencias personales”.

Reniegan del hecho de haber apartado a los inversores pampeanos, que a criterio de parte del personal, fueron los únicos que cumplieron. Mencionan que luego vinieron otros que ayudaron negativamente que la cosa esté peor.

Piden que el titular de la empresa, Nicolás Ambrosius, tenga presencia física y diálogo con los empleados.

El informe agrega que hay empleados que se han dado por despedidos por los incumplimientos de la patronal y les contestan con una carta documento en las que le indican que están suspendidos por 65 días por falta de trabajo.

El último pago recibido fue el 20 de febrero, cuando repartieron 10.000 pesos a cada empleado. Prometieron otro pago similar en corto plazo, pero no fue efectivizado.

INVERSIONES COLOMBIANOS+

Consultado por LU 24 el titular de la empresa dijo comprender que la situación es más que complicada para el personal. Que momento a momento se hacen ingentes esfuerzos para tratar de reflotar la empresa. Admitió encuentros con interesados en la compra, pero no se llegó a acuerdos satisfactorios.

Por estos días las puertas de la esperanza estarían abiertas a la llegada de un grupo inversor colombiano, que sería el que más cerca estaría de hacer un aporte económico para salir adelante.

