Instituciones entregaron presentes a Olimpo por su 80º Aniversario

23 mayo, 2026 58

Con una reunión gastronómica, Olimpo comenzó en la noche del viernes los festejos del 80º aniversario de su fundación. En la misma estuvieron presentes familiares y amigos de los tres fundadores de este club barrial, exdirigentes y actuales, representantes de los clubes de Primera División junto a titulares de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, referentes de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, donde el aurinegro práctica Patin, y periodistas.

El inicio fue con descubrimientos de placas donde se impusieron los nombres de los fundadores a la sede de la calle Alberdi y luego dentro del salón de fiestas, el nombre de Hugo Pizarro, quien fue encargado del buffet , Presidente y Director Técnico de fútbol.

A los postres, los clubes Colegiales, Recreativo Echegoyen, Huracán, Quilmes y la Liga de Fútbol entregaron presentes.

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