Instituciones entregaron presentes a Olimpo por su 80º Aniversario
Con una reunión gastronómica, Olimpo comenzó en la noche del viernes los festejos del 80º aniversario de su fundación. En la misma estuvieron presentes familiares y amigos de los tres fundadores de este club barrial, exdirigentes y actuales, representantes de los clubes de Primera División junto a titulares de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, referentes de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, donde el aurinegro práctica Patin, y periodistas.
El inicio fue con descubrimientos de placas donde se impusieron los nombres de los fundadores a la sede de la calle Alberdi y luego dentro del salón de fiestas, el nombre de Hugo Pizarro, quien fue encargado del buffet , Presidente y Director Técnico de fútbol.
A los postres, los clubes Colegiales, Recreativo Echegoyen, Huracán, Quilmes y la Liga de Fútbol entregaron presentes.