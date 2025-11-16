Instituto Almafuerte: Bladimir Krieger sacó la primera Corvina

Aparecieron las primeras piezas en el concurso del Instituto Almafuerte, que ubican, a las 11:00, al viedmense Bladimir Krieger primero en la grilla, con una corvina de 1,428 gramos.

La pieza llegó con el primer control y además hubo otras dos que no entraron en competencia en el paralelo de variada: un pez sapo de Federico Conte de La Tablada, y un bagre de Marcos Brekle de Quequén.

Variada de Mayor Peso

Roberto Almada de Lamarque, Rio Negro encabeza la clasificación de mayor peso con un Bagre de 1,394

