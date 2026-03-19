Instituyen el 3 de mayo como el “Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses”

19 marzo, 2026 72

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto impulsado por la edil Cecilia Del Águila (Coalición Cívica-ARI) para instituir al 3 de mayo como “Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses”.

La iniciativa rinde homenaje a Blas Fernández, sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, y Alberto Andersen, tripulante del avión Neptune 2-P-111 que logró divisar las balsas en medio del operativo de búsqueda.

Cabe destacar que desde el año 2024, el 3 de mayo se realiza en Copetonas un acto para recordar el avistamiento. Asimismo, se construirá un espacio para exhibir la balsa que representa a aquellas que dieron cobijo a los 770 sobrevivientes

Previo al inicio de la sesión de este jueves, Fernández hizo uso de la Banca Ciudadana para contar su historia y la de su compañero, vinculando la exposición al proyecto, además de recordar a los 1.093 que estuvieron a bordo.

Merecido reconocimiento a un hecho histórico protagonizado por dos vecinos de Copetonas héroes de la Gesta de Malvinas.

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