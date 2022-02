Integrantes del CAS Fortín Machado viajarán a Salta para inaugurar una escuela

17 febrero, 2022

El 26 de febrero, integrantes del CAS Fortín Machado viajarán a Salta para inaugurar la escuela de frontera N° 20. Adrián De Cicco, presidente CAS Fortín Machado, habló con LU 24 y contó que “ya estamos con los últimos detalles, hoy vamos a tener la última reunión previa al viaje donde vamos a charlar unas cuestiones específicas”.



“Es un escuela que está muy lejos, es un lindo viaje. Vamos a salir el miércoles a la noche en tres vehículos, hasta Bragado, de ahí nos subimos a un colectivo y vamos recolectado a gente de varios clubes”, informó.

“Nosotros nos vamos el 23 y el evento será el 26 de febrero. Decidimos ir unos días antes porque también va el representante de ACA. Por la pandemia y todo lo que vivimos, esto va a ser una junta de sensaciones y emociones, es algo que estamos esperando todo”, destacó.

En cuento a si la Escuela estará inaugurada antes de que comiencen las clases, De Cicco manifestó que “algo que hemos logrado siempre, pero sigue siendo un objetivo el poder inaugurarla antes de que comience el ciclo. Si Dios quiere el 2 de marzo van a arrancar las clases como lo hacemos acá en Tres Arroyos.

El recuerdo de Roberto Pissani

Consultado sobre la figura de Roberto Pissani, quien fue Presidente del Club y Subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tres Arroyos, De Cicco dijo que “la realidad es que para todos va a ser un tiempo muy difícil hasta acostumbrarse a no tenerlo más”.

“Era una persona muy importante y referente para el Club, uno sabe lo que él esperaba y amaba del Club, el poder lograr esta inauguración es un forma de hacer honor a lo que el apostó tantos años”, subrayó

“Es algo que se vive mucho como familia, se ponen muchas horas de la vida. Son instituciones en donde si no pones tiempo no se generan resultados”, finalizó.

