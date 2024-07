Intendente de un pueblo rural de Córdoba donó su aguinaldo para comprar pelotas de fútbol

19 julio, 2024 0

El intendente de la localidad cordobesa de Viamonte, Facundo Manzoni, donó su aguinaldo para comprar pelotas de fútbol para dos clubes sociales.

El también productor agropecuario lleva adelante campañas solidarias que ha viralizado a través de las redes sociales para poder darle un empuje al pueblo de 2000 habitantes, entre ellas la intención de restablecer el hospital local.

“En campaña yo había planteado que a mi pueblo no le iba a salir absolutamente nada por ser intendente. Para mí el Municipio no deja de ser una institución y todo los que integran y colaboran con instituciones no cobran un solo peso”, afirmó a LU 24.

En medio del clima de la Copa América de Estados Unidos que ganó Argentina, el joven decidió destinar el aguinaldo como jefe comunal de $718.000 a la compra de 33 pelotas y 2 infladores que se donaron a los chicos. La entrega se hizo entre dos clubes sociales con escuelas de fútbol infantojuvenil de la localidad.

“En enero ya creamos el Fondo del Sueldo de Intendente que todos los meses se distribuye en diferente instituciones”, subrayó.

El joven, que se postuló por JxC, terminó con 20 años de hegemonía del peronismo, solo con 43 folletos y la famosa publicidad de boca en boca. “Desde la vuelta a la democracia hasta diciembre, Viamonte solo tuvo dos intendentes que gobernaron 20 años cada uno y los últimos 20 fueron medio oscuros por el simple hecho que gobernó el kirchnerismo en su máxima expresión: transformó a nuestra sociedad del interior productivo, en uno de los lugares más ricos del planeta, en un pueblo netamente clientelista. La idea nuestra es cambiar la perspectiva”, enfatizó.

Volver