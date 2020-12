Intendente vecinalista de Villarino pide más autonomía municipal y menos concejales

El intendente del partido de Villarino, Carlos Bevilacqua, pidió hoy en una entrevista más autonomía para los municipios, la reformulación de las secciones electorales y menos concejales, tras considerar que los 16 que tiene su comuna son un número “excesivo”.

“Junto con otros intendentes vecinalistas reclamamos que las municipalidades tengan mayor autonomía. También la boleta única de papel para elegir autoridades locales, para ser más concisos y prácticos, pensando en la economía, el robo de boletas y hasta el cuidado del medio ambiente. Y el último punto es la reformulación de las secciones electorales. Pensamos que la Provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, todos con realidades distintas, no es lo mismo Pergamino que nuestra zona”, explicó Bevilacqua, en su charla con La Brújula 24.

Y detalló cuáles son los objetivos: “Pretendemos que las personas que ocupan un lugar en la legislatura lleven la voz cantante de nuestros intereses. Hace 40 años tenemos el problema del agua, pasan promesas y la prioridad la tiene el Conurbano. Pedimos que sean 11 secciones, que cada una tenga cuatro senadores y ellos representen los intereses individuales; al tiempo que esgrimió: “Hoy los intendentes del interior nos sentimos frustrados y eso repercute en la gente. Todos los actores debemos empujar para la región, poniendo en agenda las necesidades comunes. Cuando se plantean las cosas con convicción y coraje, se logran”.

“Nada es fácil, desde mi época de estudiante hasta cuando ganamos la comuna desde un vecinalismo contra el peronismo y el radicalismo. La Provincia de Buenos Aires es inviable con este esquema. En primer lugar, tenemos que dejar la queja de lado y plantear los problemas donde corresponda. La desazón de la gente por la matriz de la Provincia es del siglo pasado. Las construcciones de eficiencia son de abajo hacia arriba, eso es lo que hay que cambiar”, sostuvo el jefe comunal vecinalista.

En otro segmento de su testimonio aclaró que “todos los intendentes coinciden en lo mismo, hablamos por debajo de la mesa, pero estoy convencido que hay que reformular profundamente, no solo hablar de autonomía como un mero título. Con Gay hablé en la inauguración del parque eólico y comparte mi pensamiento, porque no es un acuerdo electoral, es una forma de trabajo conjunto para dar mejores respuestas a la población. Cada distrito tiene su carta orgánica y todos eligen individualmente su destino”.

Un número “excesivo” de ediles

“En Villarino se dispone que cada 35 mil habitantes debemos tener 16 concejales y para mi es una cantidad excesiva. Anteayer recién me llegó el resultado de la rendición de cuentas de 2018. Si tengo que equipar un hospital, tengo que buscar los vericuetos durante varios meses cuando en realidad hay avances tecnológicos. Estamos trabajando con un sistema de la década del 50 que no va más. No hay bonaerenses de primera y de segunda, quiero tener los mismos derechos que los del Conurbano. Deben haber replanteos profundos, dejar de lado los parches y de alimentar lo que es inviable”, sostuvo.

Por último, respecto de este tema, Bevilacqua aclaró que “la idea es crear una nueva región dentro de la Provincia con los recursos para tener autonomía con suficiencia económica y dar respuestas más veloces porque los insultos de la gente los recibimos nosotros. Porque de otro modo ocurrirá como hasta ahora cuando uno, como intendente del Interior, va al despacho de un ministro a mendigar. Y esto no es contra el actual gobierno, es histórico. Debemos animarnos a romper los sistemas porque evidentemente hay organizaciones del Siglo XX que no pueden dar respuesta y tampoco hay valentía para cambiar ese esquema. Se necesita decisión política y gente trabajando en la parte técnica para aportar desde todos los ángulos. Se tiene que terminar la hipocresía de los políticos”.

