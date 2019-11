Intendentes buscarán más coparticipación y confían en el apoyo de Pichi Fisher

Con el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires, intendentes peronistas del interior aguardan la posibilidad de discutir, más adelante, una agenda para mejorar el desarrollo y la autonomía de los municipios, y confían, los de esta zona, en el apoyo de figuras como “Pichi” Fisher desde la Legislatura. La eliminación de la Ley provincial de Responsabilidad Fiscal motorizada por María Eugenia Vidal y la rediscusión de la coparticipación municipal forman parte de los debates que quieren dar un grupo de alcaldes a mediano y largo plazo, una vez que el gobernador electo, Axel Kicillof, pueda lograr acaso cierta “estabilidad” en las cuentas bonaerenses.

El incremento de la coparticipación para los municipios –del 16,14% al 20% de los recursos que recibe la Provincia – es uno de los proyectos que forma parte de la agenda de los alcaldes. Se trata de una iniciativa presentada en mayo de 2018 por el diputado Walter Abarca (Séptima sección) con el respaldo de legisladores de Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el Frente Amplio Justicialista.

Bajo el paraguas del Frente de Todos, algunos alcaldes se muestran optimistas y creen que varios se sumarán a su armado. El espacio se verá fortalecido por la presencia de jefes comunales que desembarcarán en funciones legislativas como Alfredo Fisher (Laprida) y Francisco Durañona (Areco) en el Senado, además de Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem) y Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento) en la Cámara de Diputados.

“Queremos seguir tratando las cuestiones que surjan de la vida municipal, una mirada que va a tener más legisladores. Ahora no vamos a tener los mismos problemas que teníamos antes cuando desfilábamos por la Legislatura”, afirmó Fisher a La Tecla.

A la discusión de la coparticipación se suma el controvertido Pacto Fiscal. La iniciativa bloquea la posibilidad de crédito para los municipios que no lo hayan firmado, independientemente de si la comuna se encuentra desendeudada o no. Los compromisos a los que se obliga a los intendentes son vistos en el peronismo como una pérdida de “autonomía” y varios resisten sus exigencias.