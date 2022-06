Intendentes de facto y la galería del Concejo: “no es justo para los elegidos por el pueblo compartir el mismo lugar”, consideró Pablo Robledo

14 junio, 2022 Leido: 188

La Comisión de Familia y Derechos del Concejo recibió hoy a la directora de Género y Diversidad municipal, Juliana Riobó, con quien se analizaron diversos proyectos vinculados a violencia de género. Y también al integrante de la Juventud Peronista local, Pablo Robledo, que impulsa desde ese espacio “una iniciativa para descolgar, de la galería de la planta alta municipal, los cuadros de los comisionados o intendentes de facto, del que venimos hablando hace tres meses y medio y que decidimos despachar por minoría, por lo que lo invitamos a Pablito y buscamos darle voz a la juventud”, dijo al respecto la presidenta de la Comisión, Paola Salerno (Todos)

“Nuestros concejales vienen luchando para que este proyecto tenga despacho; todavía no nos sentamos a analizar otras opciones, pero la realidad es que esto no pasa por ponerse de un bando o del otro con lo que ocurrió en la dictadura, sino por reconocer una cuestión que tiene que ver con la democracia: no es justo para los intendentes elegidos y reconocidos por el voto popular ocupar el mismo lugar que los comisionados, que no fueron elegidos por el pueblo tresarroyense. Eso es lo que nosotros planteamos: que no estén en la misma pared que los intendentes elegidos por la gente, porque fueron designados a dedo. Lo que se decida hacer con esos cuadros ya no es nuestra incumbencia, pero estamos dispuestos a hacer propuestas, podrían estar en un museo, o en algún espacio donde se recuerde la historia local. Pero no representan la democracia”, apuntó Robledo.

Salerno, por su parte, advirtió que sigue en estudio un proyecto vinculado a la denominación del Polideportivo, “pero que está sujeto a lo que suceda con las escrituraciones y la regularización de su dominio”.

Volver