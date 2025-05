Intendentes del PRO avalan acuerdo con LLA y avanzan en el armado electoral

Diego Reyes, intendente de Puan, habló con LU 24 sobre el acuerdo electoral que lograron dirigentes del PRO, este jueves, con los de La Libertad Avanza, y analizó esta situación rumbo a las elecciones del 7 de setiembre en la Provincia.

Así se resolvió en un encuentro encabezado por Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense, con los intendentes provinciales y Diego Santilli que se realizó en las oficinas del partido, en Balcarce al 400.

No hubo ninguna postura diferenciada por parte de los intendentes alineados con el macrismo, como Soledad Martínez (Vicente López), vicepresidenta del PRO nacional, y Pablo Petrecca (Junín), entre otros, que hasta ahora preferían un frente electoral con La Libertad Avanza y no un acuerdo en donde predomine el sello libertario.

“Lo primero que se hizo fue la reunión entre Ritondo, junto a Diego Santilli con Sebastián Pareja de LLA” explicó Reyes, presente en la reunión donde se comunicó el acuerdo logrado.

“En mi caso particular, puedo decir que yo comencé mi gestión sin poder pagar los sueldos y luego realizamos el ordenamiento financiero de la comuna y ahora tratamos de llevar adelante un esfuerzo político en el municipio de Puan”, dijo Reyes.

Asimismo, se manifestó de acuerdo “con gente que ideológicamente este cerca nuestro, con ideas por sobre la “rosca” política y en eso estamos, ya que hay mucho que resolver en la Provincia, como las cuestiones de seguridad, sobre todo en el Conurbano; nosotros en Puan notamos la falencia y creemos que tenemos que construir una propuesta en que la gente crea para dar sentido a este acuerdo”.

“Yo puedo hablar en lo personal: me siento identificado, aunque creo que falta poner en marcha la economía, regularizar ciertos valores en lo macro y microeconómico, y luego elegir los mejores candidatos que representen el pensamiento común en las próximas elecciones”, concluyó.

