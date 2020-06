Intendentes “Independientes” apoyan a la Provincia y piden “ser responsables”

Varios de los jefes comunales de la oposición reaccionaron anoche a través de las redes sociales ante las palabras del Gobernador bonaerense, que como es sabido anunció una cuarentena bien diferenciada para el conurbano y el interior. Algunos lo hicieron a título informativo, y otros continuaron con los cuestionamientos. El “bloque vecinalista” o denominado de “independientes”, como Carlos Sánchez, emitió un comunicado en el que dicen que “la Provincia de Buenos Aires ha mostrado un gran manejo ante esta crisis” y consideran que “tenemos que ser responsables en nuestra acciones y decisiones, con el único fin de proteger a toda nuestra sociedad”.



El comunicado

Desde el comienzo de esta cuarentena, los intendentes que hemos conformado este nuevo grupo independiente, queremos expresar lo que hemos entendido desde el comienzo de la pandemia: el equilibrio y el trabajo mancomunado es lo que hará posible que nuestra sociedad recupere la vida que teníamos antes de la aparición del Coronavirus COVID-19.

En las últimas horas, hemos escuchado públicamente a jefes comunales pedir una mayor “autonomía” a la hora de tomar decisiones en sus propios Distritos, casi exigiendo la flexibilización total de las actividades a nuestro gobernador, Axel Kicillof, lo que podría provocar que la crisis generada por esta pandemia complique aún más a nuestros vecinos.

La actualidad nos exige reflexionar. Creemos que no es el momento de levantar y agitar cuestiones políticas partidarias que nada tienen que ver con este tiempo, donde la comunidad toda necesita que prioricemos la salud y el trabajo por sobre todas las cosas.

A lo largo y ancho de todo el país, vimos cómo ciudades que no tenían casos positivos de Coronavirus, por el accionar irresponsable de algún vecino, debieron dar marcha atrás con sus decisiones y postergar beneficios que se habían logrado gracias a la colaboración de todos.

La flexibilización sin sentido o una autonomía desmedida no creemos que sea la manera de colaborar con el gobierno bonaerense o nacional, ya que ante un brote epidemiológico de gran magnitud se podría ver resentido todo el sistema de salud pública.

La Provincia de Buenos Aires ha mostrado un gran manejo ante esta crisis, trabajando en forma conjunta con el presidente, Alberto Fernández; con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, y con cada uno de nosotros en toda ocasión que fue necesaria. Entre todos, esto se va a poder superar de mejor manera.

Lo sucedido en los últimos días deja en claro que lo peor de la pandemia aún no pasó. Es cierto que la mayoría de los distritos del interior de la Provincia aún no han vivido lo que ocurre en el AMBA, y es por eso que hoy más que nunca tenemos que ser responsables en nuestra acciones y decisiones, con el único fin de proteger a toda nuestra sociedad.

La misiva lleva la firma de los “Intendentes Independientes” Arturo Rojas (Necochea), Guillermo Britos (Chivilcoy), Cecilio Salazar (San Pedro), Juan Miguel Nosetti (Salliqueló), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Carlos Bevilacqua (Villarino).

Otros alcaldes

“Escuchamos lo dicho por el Gobernador. Volveremos a pedir respuesta a los pedidos que hicimos hace 25 días. Vamos a insistir en que los comercios barriales puedan abrir y tengan la misma oportunidad de trabajo que los hipermercados”, señaló, por ejemplo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Según lo expresado por el Gobernador @Kicillofok, Junín se encontraría en Fase 5, por no tener contagios en los últimos 21 días. Ahora, debemos esperar la publicación de las normas en el Boletín Oficial para ver los alcances y especificaciones de cada fase, y su implementación”, expresó el juninense Pablo Petrecca, sin más. No hubo valoración alguna, simplemente información para sus seguidores del distrito.

En lo que respecta a Pinamar, el intendente Martín Yeza, utilizó la red del pajarito para responderle a un eufórico seguidor que le preguntó si ya sabía que se modificaba en el distrito, al grito de “Vamos, lo logramos”. “Tenemos que esperar el decreto reglamentario del gobernador pero insistiremos con solicitudes de excepción rechazadas. Estaríamos en condiciones de entrar en fase 5 por no tener casos en 50 días”, respondió el alcalde Pro.

En tanto, Jorge Macri (Vicente López), también del Pro, continuó con su reclamo de apertura de comercios minoristas barriales.

Volveremos a pedir respuesta a los pedidos que hicimos hace 25 días. Vamos a insistir en que los comercios barriales puedan abrir y tengan la misma oportunidad de trabajo que los hipermercados”, señaló el referente amarillo de la Primera.

Por su parte, el radical Víctor Aiola, de Chacabuco, compartió una nota que hacía referencia a que 18 municipios de la Cuarta sección, incluido el suyo, entraría en la quinta fase de la cuarentena. Como dato, vale agregar que el único que estaría quedando afuera por haber tenido casos en los últimos 21 días sería Nueve de Julio.

“Si los hipermercados que están en avenidas o áreas comerciales están abiertos, ¿por qué no dejar abrir a los pequeños comercios que están en esa situación?”, se preguntó en un segundo tuit, y luego, cambiando de tema, reiteró el pedido para que abran iglesias y templos, sin misas ni celebraciones, “solo para que se pueda rezar o hablar con quienes nos guían espiritualmente. También que funcionen los grupos de autoayuda que tanta falta hacen”, completó.

Fuente: La Tecla.

