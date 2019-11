Intendentes radicales definen su nuevo rol: Gargaglione pide “horizontalidad”

En medio de tensiones y reacomodamientos, los intendentes radicales trabajan pensando en su rol como oposición. Se reunieron en el salón Cafiero de la Legislatura y aseguran que buscarán hacer valer su peso político luego de conservar sus distritos. El más votado de los jefes comunales boina blanca en territorio bonaerense, Miguel Ángel Gargaglione, advirtió que “tendrá que existir la horizontalidad, porque no gobernará Cambiemos”.

El presidente del Foro de Intendentes Radicales se sumó al lote de alcaldes del partido que plantean un nuevo escenario en la relación con el gobierno de Axel Kicillof. Y resaltó, según publica la revista platense La Tecla, los buenos resultados en los distritos del interior.

El alcalde de San Cayetano sostuvo que la relación con el nuevo Gobierno provincial debe ser horizontal. Y planteó que los radicales “nos tenemos que seguir reuniendo para ver cómo encaramos el año 2020 en cuanto al funcionamiento del Foro de Intendentes Radicales. Y dentro del Foro Cambiemos con una horizontalidad, ya que al no tener una gobernadora del mismo color político, la mesa va a tener que transmitir lo que se diga en el foro de parte de todos”.

El jefe comunal contó que la cercanía que tenía Jorge Macri con funcionarios nacionales y provinciales hacía que él fuera un poco más interlocutor válido. “Hoy por hoy, la horizontalidad tiene que existir, porque no tenemos un gobierno de Cambiemos”, apuntó Miguel Ángel Gargaglione.

Con respecto al gran desempeño de los intendentes boinas blancas reconoció que “en términos porcentuales hemos estado a la altura de las circunstancias defendiendo el espacio y con muy buenos resultados. Ni hablar de San Cayetano. Hay varios distritos donde Cambiemos ganó a nivel nacional y provincial, además de ganar intendente”.

Además, Gargaglione planteó: “Tuvimos muy buenos resultados en nuestros distritos, y eso hace que nos dé un peso específico propio, para poder trabajar en conjunto, pero desde la horizontalidad, como expresan los colegas”.

Acerca de cómo aventura la relación de los intendentes opositores con el próximo mandatario provincial, Axel Kicillof, dijo: “Apelo a la madurez democrática, y, más allá de las diferencias ideológicos, no va a haber ningún tipo de discriminación; yo tengo esperanza en eso”.

Fuente: La Tecla