Intendentes radicales promoverán una reunión con el Gobernador

28 marzo, 2024

Luego del encuentro del Foro de Intendentes Radicales realizado en Adolfo Gonzales Chaves, la jefa comunal de ese distrito, Lucía Gómez, en diálogo con LU 24 se refirió a la reunión en la que decidieron promover un contacto con el Gobernador para trabajar los ejes que preocupan a las administraciones de cada uno de los municipios gobernados por la UCR.

“El Foro se dividió en dos partes; una la gestión pública y la segunda la gestión política. Participaron 24 jefes comunales de los 27, los que faltaron fue por causas de fuerza mayor”, aseguró.

Gómez afirmó que “la intención es reunirnos con los intendentes todos los meses para saber cuáles son las distintas problemáticas en cada uno de los distritos, tales como el tema salud, ya que nosotros los intendentes tenemos que garantizar que los medicamentos que tuvieron un 2600 por ciento de aumento, el segundo es el tema seguridad y el tercero las obras públicas que no continúan, y van quedando estancadas”.

“La idea es reunirnos los intendentes con el Gobernador y trabajar estos tres temas para trabajarlos en conjunto, seguramente quedarán muchos más para reunirnos en otra oportunidad”, apreció.

“Hay una gran incertidumbre entre los vecinos por la situación que estamos pasando y muchas veces las respuestas que debemos dar son negativas, y yo les transmito con sinceridad que el municipio de Gonzales Chaves no está en condiciones de contratar gente, y en este contexto social, es una incertidumbre constante la de poder llevar el pan a la casa”, manifestó.

Sobre el control de velocidad que se hará en la Ruta 3, Gómez dijo que “eso viene de Nación, es una disposición que recibimos en la que comunicaban que se pondrían los carteles y se harían los controles”.

“Tuvimos dos casos de dengue importados, uno de una vecina que vino de Paraguay y otro que vino de Rosario , por lo que seguimos concientizando porque no nos es ajena la problemática del dengue, usar repelente, vaciar los cacharros, para evitar los contagios”, finalizó.

