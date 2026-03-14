Intensa lluvia en Claromecó: Casas, autos y calles anegadas por el meteoro

14 marzo, 2026 16

De acuerdo al informe brindado desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Claromecó ante consulta de LU 24 sobre las consecuencias que dejó la intensa precipitación en la localidad, que, más allá del anegamiento de calles en distintos sectores y también en Dunamar, generó seis intervenciones de los servidores públicos en distintos domicilios.

Además, debieron concurrir para liberar a un auto que quedó varado en la zona de la playa, y otro que se “ahogó” al intentar atravesar una calle que se encontraba inundada.

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