Intenso empate sin goles entre Colegiales y Villa del Parque en el duelo clave por la cima

24 mayo, 2026 0

Colegiales y Villa del Parque empataron 0 a 0 en un encuentro donde el trámite final dejó una mejor sensación en el conjunto visitante que en el dueño de casa.

El equipo escolar asumió el protagonismo del juego, adueñándose de la posesión de la pelota y mostrando su superioridad, fundamentalmente en el segundo tiempo. Sin embargo, las emociones más intensas se concentraron en una primera mitad de ida y vuelta, en la que ambos conjuntos contaron con opciones claras y estrellaron remates en el travesaño.

El desarrollo del partido dejó en evidencia los serios problemas defensivos de Villa del Parque, que sufrió constantemente por las bandas debido a los desajustes de Leguizamón y Fernández, sumado a las imprecisiones en los despejes de Cortés.

La mitad de la cancha visitante, compuesta por Blas, Suhit y Rodríguez, careció de recuperación y volumen de juego, lo que obligó al equipo a abusar del pelotazo y dejó muy aislados a los delanteros Franco Gutiérrez y Fuertes.

Ante este panorama, el arquero Charmelo se erigió como la gran figura de la tarde y el responsable directo de mantener el cero, firmando tres intervenciones espectaculares: un mano a mano clave ante un remate de Barrionuevo tras una falla defensiva, un manotazo notable abajo contra el palo izquierdo ante un potente cabezazo de Retamoso, y una rápida reacción sobre el final para salvar una pifia de Cortés que se metía en su propio arco.

El defensor Espinal también aportó solidez en el fondo de la visita para apagar los incendios y contener el peligro local.

Por el lado de Colegiales, el juego estuvo packetizado por la excelente labor de Facundo Barbosa, quien se paró delante de la línea de cuatro como volante central, recuperó una gran cantidad de pelotas y se transformó en el eje de la distribución hacia el ataque.

En ofensiva, Montero y Toso lastimaron por los extremos durante los primeros 45 minutos, mientras que Marchetti aportó proyecciones constantes por el lateral derecho.

En el complemento, el ingresado Silva se transformó en un revulsivo muy peligroso por la banda derecha a pierna cambiada, generando las aproximaciones más profundas de un equipo que estuvo mucho más cerca de abrir el marcador.

La tarde cerró con una fuerte polémica en torno al arbitraje de Porras, cuyo desempeño fue cuestionado por omitir la sanción de tres potenciales penales.

La acción más discutida involucró a Silva, quien cayó en el área tras ser sujetado y cruzado por la defensa de Villa del Parque, pero el juez resolvió insólitamente amonestar al atacante por simulación.

Posteriormente, se reclamó un agarrón de Marchetti sobre Fuertes cuando el delantero ingresaba al área en busca de un balón, y una barrida de Espinal sobre Barbosa en la salida de un tiro de esquina.

Para colmo de males, el referí sumó disconformidad al pitar el final del encuentro exactamente a los 47 minutos, omitiendo adicionar el tiempo reglamentario que correspondía ante la gran cantidad de variantes realizadas por ambos cuerpos técnicos en el segundo tiempo.

Síntesis del partido:

Colegiales: Javier Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aarón Cárdenas; Facundo Barbosa, Agustín Barrionuevo (salió por Lautaro Bretscheneider), Tomás Biera (salió por Ezequiel Barbosa); Pedro Montero (salió por Juan I. Silva), Owen Toso (salió por Manuel Errozarena) y Octavio Retamoso. DT: Omar Espinal.

Villa del Parque: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón (salió por Silvio Vedda), Jesús Espinal, Emiliano Cortes, Santiago Fernández (salió por Agustin Irastorza); Mirko Suhit, Tomás Blas, Joaquín Rodríguez (salió por Thomas Thomassen); Bautista Ozcariz, Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez (salió por Bautista Agudo). DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.

Amonestados: Agustín Barrionuevo, Octavio Retamoso, Juan Ignacio Silva en Colegiales. Joaquin Rodríguez y Bautista Ozcariz en Villa.

Tercera: empataron 1 a 1

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