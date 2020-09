Intenso trabajo de mejoras en el Complejo del Club Quilmes

Aunque no hay actividad deportiva y ya se anticipó que no habrá competencia oficial, varios clubes locales se están abocando a la realización de mejoras en sus instalaciones. Fernando Iriarte, presidente del Club Quilmes, dijo en este sentido que la entidad está trabajando, mediante la actividad de un grupo de dirigentes que incluye a varios jóvenes, para mejorar en forma sustancial el tradicional Complejo de la avenida Moreno.



“Se resembró la cancha, se hizo un corralón en el frente, se colocó un portón donde se ingresa para ver el fútbol, y se continuará con cerramiento mediante alambrado olímpico. Y se está limpiando, con una mano importantísima de la Municipalidad, a través de Roberto Pissani, y haciendo raleo de pastos y plantas que había en el lugar en una gran cantidad. Esto nosotros no lo podríamos hacer porque no contamos con equipamiento. En otro orden de cosas, junto con Guillermo Martínez nos reunimos con el intendente Carlos Sánchez y con Hugo Fernández, para poder concretar el uso de la pileta del Complejo, para la que nos faltan varias cuestiones pero ellos nos dijeron que podemos ir preparando todo, se mostraron muy interesados. Incluso ya estuvieron una arquitecta y a una persona para presupuestar la bomba”, explicó Iriarte.

El presidente de la entidad recordó que el Complejo de Quilmes está disponible para la realización de actividades al aire libre, caminatas. “Invito a toda la comunidad a que conozca este predio, que hasta nosotros mismos nos estamos dando cuenta, a través de las mejoras que estamos haciendo, de las dimensiones que tiene”, concluyó.

