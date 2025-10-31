Intentarán detener el avance de radicaciones comerciales chinas en Tres Arroyos

Un grupo de comerciantes locales elabora un proyecto de ordenanza para presentarla ante el Legislativo, a los efectos de intentar detener el avance de inversiones chinas en negocios de la ciudad.

El tema aún está en proceso de “maduración” basado en una ordenanza de Gonzáles Chaves, cuyo espíritu es proteger a los comercios locales de grandes inversiones foráneas que tienen ventajas por compras corporativas, disponibilidad inmediata de recursos y bajo costo en materia de empleados y colaboradores.

Respetan la libertad de comercio que marca la Constitución, pero buscan medidas que ayuden a evitar la desventaja entre comercios polirrubros orientales de grandes capitales y humildes negocios locales.

