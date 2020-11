Intentaron usurpar una casa en Barrio Torre Tanque. Vino el dueño y los “expulsó”

18 noviembre, 2020 Leido: 1393

Un intento de usurpación de una vivienda se produjo este miércoles en calle Laprida 725, propiedad de Iván Arenas.



Arenas habló con LU 24 para describir la situación que le tocó vivir y dijo “me llamaron para preguntarme si estaba refaccionando mi casa, porque habían observado movimientos en el lugar”.

“Me comunico con mi hijo y después de avisar a la Policía me dirijo al lugar. Quiero destacar la intervención policial” dijo Arenas y agregó: “entramos juntos, y veo una persona joven, con un nene y le pregunto qué hacían en mi casa, y me dicen que “no teniendo donde vivir ,se habían metido en mi casa, y que la puerta del portón estaba rota”, esto es mentira, la rompieron estos delincuentes, que los tengo cerca, y no quisiera cruzármelos; prefiero que intervenga la Policía y si no intervienen yo me voy a encargar, no tengo ningún empacho en mandar al frente a quien sea”.

“También había dos mujeres que habían venido a “cuidar” y la usurpadora dice que “no se iban a ir”, y le digo “vos te vas a ir, obteniendo como respuesta “a mí me dijo el abogado que saque todo y me meta a vivir, porque la casa no era de nadie y no me podían sacar”.

“Todo lo que tenía acopiado en materiales, ladrillos, puertas, estaban tiradas en el patio de mi casa, son cosas que me sirven, yo quiero que esto se corte, no me banco más una usurpación, ellos estaban limpiando la casa, es mi casa, yo tendría que haberles hecho acomodar las cosas como estaban pero al final fue mejor que se fueran” relató Arenas.

“Yo estoy alquilando, mi hijo también, y esta es una casa donde yo se va a venir a vivir mi hijo, en un tiempo, yo quiero vivir tranquilo, veo que hay mucha gente extraña, mucha gente al pedo, y yo no quiero mantener vagos”, sostuvo.

“La casa va a estar cerrada como antes; yo veo que hay propiedades que fueron tapiadas con ladrillos, me pregunto por dónde entran los dueños cuando quieran hacer algún arreglo”, concluyó.

La denuncia quedó radicada en sede policial, en la que consta que Arenas “en horas tempranas en calle Laprida Nº 725 en una residencia de su propiedad, constató que dos personas jóvenes de 23 y 24 años, previo dañar portón de garaje, ingresaron a la vivienda que se encuentra deshabitada. Al llegar personal policial se entrevistaron con las personas, los cuales accedieron a retirarse por sus propios medios sin causar inconvenientes. No posee faltantes. Se dio Intervención a la Sub DDI Local”.

Se labró una causa por “Tentativa de Usurpación”, con intervención de la UFIJ Nº 17.

