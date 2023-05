Intento de estafa a vecina de Tres Arroyos

9 mayo, 2023

En la mañana de este martes, una vecina de Tres Arroyos sufrió un intento de estafa. La víctima, dialogó con LU24 y comentó: “bajaron dos hombres en auto haciéndose pasar por una empresa proveedora de servicios de internet que yo no tengo. Dijeron, con nombre y apellido de mi novio, que habían sido contratados y me llamó la atención que no estén uniformados.”

Y continuando con su relato, dijo: “el auto del que bajaron no tenía ningún nombre de empresa ni nada. A todo esto, llamé a mi novio y me dijo que no deje entrar a nadie, me insistieron, no los dejé pas ar y se fueron. Alerté a mi familia y a mi abuela que es mayor.” Por otro lado, dio detalles y concluyó: “pareciera que era algo que lo tenían premeditado porque tenían los datos. Tenemos que cuidarnos entre todos y estar atentos a estos detalles porque pese a la hora, lamentablemente nadie está exento de que le pueda suceder.”

