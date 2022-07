Intento de soborno: Fernández destacó la actitud de los jueces y confirmó que interviene la Justicia

13 julio, 2022 Leido: 19

El presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, Ricardo Fernández, se refirió por LU 24 al caso de intento de soborno denunciado por los árbitros del partido Villa del Parque – El Nacional, disputado el último domingo, y destacó la actitud de los jueces. Asimismo, confirmó que el Tribunal de Penas trasladó las actuaciones a la Justicia.

“Hay que mirar el lado positivo: los árbitros han tenido el coraje de denunciarlo. Espero que no ocurra más en Tres Arroyos por el bien del fútbol”, afirmó.

Relató que tuvo conocimiento “casi inmediato” del hecho denunciado “porque los representantes de Bahía Blanca me llamaron y notificaron de la situación. Yo esperé que esté anoticiado el Tribunal de Penas, que se reúne martes y miércoles, ya que todos los árbitros mandan el informe en sobre cerrado. Cuando termina la reunión de ayer inmediatamente les pregunté si el caso existía y en la reunión de Comisión Directiva trasladé lo que pasó. Todos se mostraron muy sorprendidos y el delegado de Villa dijo que no sabía nada. El chico, que es una persona de bien, pasó un muy mal momento”, aseguró.

Fernández refirió que en la denuncia se indica que el hecho sucedió antes de empezar el encuentro: “lo grave del caso es que es una persona integrante del cuerpo técnico de Villa, identificada por los referís, que firma la planilla para entrar al campo de juego. Los árbitros rechazaron el intento de soborno, llamaron al presidente del club y lo pusieron en conocimiento de la situación antes de comenzar el partido. El presidente les dijo que no sabía nada y ellos le manifestaron que iban a actuar honradamente, como siempre, cobrando lo que ven y que esto no iba a influir ni en el resultado ni en el transcurso del partido. Ellos también le dijeron que iban a informar de la situación y así fue”.

El Dr. Santiago Bernat, presidente del Tribunal de Penas, anoche le comunicó a Fernández que las actuaciones pasan inmediatamente a la Justicia.

“No hay grabación del hecho, si de la conversación en la que el árbitro le notifica al presidente de Villa del Parque”, indicó Fernández al tiempo que sostuvo que el Tribunal de Penas citará a las partes a declarar.

“Hay que felicitar a los árbitros y destacar su actitud, puede ser con los de Bahía Blanca o Tres Arroyos, más allá de las cuestiones técnicas cuando se dirige un partido. Son las prácticas que tenemos que terminar en el fútbol. En nuestro caso, es una denuncia que no se había dado nunca. Si hay pruebas y tiene que pagar las consecuencias que las pague. Esto lamentablemente embarra a una institución muy importante de Tres Arroyos, es muy triste”, sostuvo.

Finalmente, Fernández recordó que “el último caso que tuvimos, con audios entre hinchas, en la final Echegoyen-Agrario del año pasado, también está en la Justicia”.

