Empresarios y Municipio: Habrá reunión para sumar a Tres Arroyos a “Vuelos que conectan”

14 noviembre, 2025 122

Debido al gran interés de empresarios de nuestra ciudad, el Municipio y la Cámara Económica, se llevará a cabo una reunión para sumar a Tres Arroyos a las ciudades que conecta la aerolínea argentina Humming Airways.

La empresa fue fundada por un grupo de jóvenes emprendedores, con el objetivo de crear una aerolínea de tamaño mediano que pudiera conectar principalmente ciudades con fuerte industria, con el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

En la reunión se evaluaría la posibilidad de sumar nuestra ciudad con su potencial industrial y comercial, a los vuelos que ya lleva adelante la aerolínea.

Haciendo historia, Humming Airways, fundada en 2024 por tres jóvenes emprendedores de apenas 20 y 21 años, surgió en un contexto de rápida y profunda desregulación del sector aeronáutico impulsada por el Gobierno del presidente Milei. A mediados de abril de ese año, fue formalmente constituida por los visionarios Francisco Simón Errecart (20), Santiago Leopoldo Lugones (21) y Danilo Enrique Massalin Dammann (21).

Autorizada para operar vuelos regulares y no regulares, la compañía busca conectar rutas nacionales e internacionales, enfocándose en ciudades interprovinciales poco atendidas por las grandes aerolíneas. Con base en el Aeroparque Jorge Newbery, comenzó a operar en diciembre de 2024, uniendo Buenos Aires con Venado Tuerto, Villa María, Tandil y Olavarría, con aviones pequeños pensados para rutas de baja densidad, atendiendo a corporativos.

El encuentro se llevará a cabo en el Palacio municipal, el martes 18 a las 12:30 horas. Previamente habrá una visita al aeródromo local.

