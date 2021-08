Interesante variedad de joyas en “Utopía”

Joyería Utopía, ubicada en 9 de julio 16, ofrece las más variadas y modernas joyas.

Diego Román, su encargado comentó en LU24 los artículos que más elije la gente últimamente y algunos detalles de los valores del oro

Por suerte el trabajo continúa a buen ritmo a pesar de la pandemia, y Diego Román aseguró que “trabajamos mucho lo que es en el taller con pedidos, trabajos en piedras, esmeraldas, algún rubí, anillos con sello o iniciales”.

Si bien algunos presentes en joyería que resultaban tradicionales, ya no se estilan regalar, las ventas no han decaído, porque ha mutado la demanda. En ese sentido, el joyero comentó que “el tema de la medallita de los 15 no se utiliza mucho, se hacen más anillos” y en las tradicionales alianzas de oro “también se han dejado de hacer como era antes, en realidad la gente se casaba más”, pero lo que sí se encarga más comúnmente son “los anillos de compromiso salen mucho más, que generalmente son de plata y oro”.

En lo que respecta a los valores, en Joyería Utopía el gramo de oro trabajado, en una alianza por ejemplo cuesta 12.500 pesos. Por lo que en un anillo con iniciales “algo de 5 gramos, puede llegar a un valor de 60 o 70 mil pesos”.

Asimismo, Diego Román, indicó que “hay gente que acerca sus piedras, y nosotros generalmente también compramos en Buenos Aires” y además comentó que “no compramos antigüedades, pero sí oro para trabajar nosotros”.

