Interna en el oficialismo: Scioli y Tolosa Paz hicieron una presentación ante la Junta Electoral por la disputa de las candidaturas

21 junio, 2023

El precandidato presidencial del oficialismo, Daniel Scioli, presentó hoy un escrito ante la Junta Electoral de la Alianza Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires y ante la junta electoral bonaerense, con sede en ciudad de La Plata, para impugnar el reglamento interno impuesto por Máximo Kirchner, que según denuncian, no respeta la representación de las minorías.

En el sciolismo habían anticipado que iban a recurrir a la justicia electoral si no había acuerdo sobre la integración de candidatos y que estaban dispuestos a tensar la discusión al máximo si era necesario. Sobre todo porque consideraron que el kirchnerismo actúo sin consenso de la otra parte y que lo único que buscan es anular la participación del sector que saque menos votos.

Entienden que Máximo Kirchner y La Cámpora planifican “una estrategia perdedora” en la que “lo único que les interesa es sumar más diputados propios en las listas”. Es decir, que no tienen una verdadera voluntad de conseguir el triunfo en las elecciones, sino más bien fortalecer su fuerza política en el ámbito legislativo.

El espacio que lideran el ex gobernador y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hizo una primera presentación ante la junta electoral del PJ y luego ante la junta electoral bonaerense que preside el juez Sergio Torres. Es decir, avanzaron por vías paralelas para frenar lo que consideran que es una embestida del kirchnerismo y se plantaron en la negociación por el reglamento.

El punto de conflicto es el lugar que tienen los legisladores de la minoría en la lista bonaerense que quedará conformada en las elecciones generales. El kirchnerismo instaló que el piso para que ingresen debe ser del 30% y que, en el caso de superarlo, el primer legislador que ingrese será en el escalón 6 o 7 de la lista, según si el primer puesto es de una mujer o un varón. En el sciolismo aseguran que el acuerdo que habían alcanzado era para que el piso sea de 30% pero que el primero que ingrese sea en el cuarto escalón, tal cual se había cerrado para la integración de listas de diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Acusan al kirchnerismo de “no cumplir la palabra” y hacer una “nueva picardía” en la antesala del cierre de listas.

En el escrito, que fue redactado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández – que oficia también como apoderado legal de Scioli – y un grupo de asesores, indicaron que “el derecho constitucional a la representación de las minorías implica que “las listas de candidatos deben reflejar a distintos grupos internos partidarios para que en definitiva se asegure que la voluntad del partido sintetice la opinión del conjunto y no solo la de la mayoría partidaria”.

La presentación fue ejecutada por Javier Marcelo García y Víctor Eduardo Hortel, apoderados de la corriente interna “Unidos Triunfaremos”, por la que Scioli firmó su precandidatura presidencial. Las dos presentaciones son similares y apuntan al reglamento que el kirchnerismo avaló, con respaldo del massismo, pero que en el sciolismo aseguran que no fue en base al acuerdo que habían realizado con ellos.

En otro apartado del texto sostuvieron: “Entendemos que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son una herramienta de participación eficaz que permitirá sintetizar, a través de la voluntad popular, una lista que refleje la pluralidad de visiones contenidas en la alianza “UNIÓN POR LA PATRIA””.

A partir de ahí hicieron hincapié en la décima cláusula del Acta Constitutiva a la que consideran que “cercena la voluntad popular de los votantes, quienes luego de las PASO no verán reflejada en las listas su decisión ciudadana en forma proporcional y representativa”.

En la presentación también dejaron en claro que “ningún mecanismo partidario debería ir en desmedro de la efectiva vigencia del principio democrático de la representatividad popular, piedra angular del principio democrático de gobierno representativo”. Todas las alusiones están realizadas sobre lo que aseguran que es una decisión unilateral del kirchnerismo para armar un reglamento que dificulte la representación de los legisladores de la minoría.

“Generaron todas las trabas para que no pueda competir. Pero Daniel va a competir. La distribución de cargos siempre se hizo en el peronismo con la carta orgánica que marca el 25% de piso de las minorías. Nos cambiaron las reglas dle juego”, dijo Aníbal Fernández durante la mañana de hoy. El ministro está en pie de guerra con La Cámpora y lo hace público.

En otro apartado del texto señalan que “la cláusula décima del Acta Constitutiva de la alianza “UNIÓN POR LA PATRIA” elabora un mecanismo de integración de la minoría partidaria en la alianza que vulnera el derecho a la representación de las minorías y su integración, y, por ende, resulta contrario a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y a la Constitución Nacional”.

El sciolismo consideró que el reglamento de “Unión por la Patria” “solo busca restringir al mínimo la participación de las corrientes internas que obtengan la minoría en la elección” después de que se concreten las PASO. El río está revuelto y no hay indicios de que se calme. Ni antes ni después del cierre de listas.

Además, indicaron que “el lugar de las minorías no es una cuestión menor en las democracias” y que “la historia reciente de nuestro país da cuenta de los riesgo del pensamiento único” y de “la construcción de los disidentes como un otro del que puede prescindirse”. El mensaje fue durísimo y tuvo como destinatario directo a Máximo Kirchner, que está a cargo de todas las negociaciones. (infobae.com)

